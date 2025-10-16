Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Держава бачитиме, де живуть українці — які зміни готує влада

Держава бачитиме, де живуть українці — які зміни готує влада

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 13:40
Держава може отримати інформацію про місце проживання деяких українців — які зміни готує влада
Жінка тримає телефон в руці. Фото: Pexels

Верховна Рада може вже наступного тижня розглянути законопроєкт №14025. Він передбачає оподаткування осіб, які регулярно продають товари, надають побутові послуги, здають нерухомість або транспорт в оренду через онлайн-платформи, як в Україні, так і за кордоном.

Про те, кого торкнуться зміни та які штрафи загрожуватимуть порушникам нових вимог, зазначається на сайті Верховної Ради України.

Реклама
Читайте також:

Які зміни готують продавцям онлайн-платформ

Законопроєкт передбачає, що банки надаватимуть податковій інформацію про рахунки підзвітних продавців. Держава зможе отримувати дані користувачів платформ, включно з адресами проживання та місцями об’єктів нерухомості.

Підзвітними будуть користувачі платформ (фізичні або юридичні особи), які протягом року здійснили хоча б одну операцію або отримали винагороду через платформу. Це стосується не лише українців, а й тих, хто здає нерухомість у країнах, що підписали міжнародні податкові угоди, наприклад, у ЄС. Підзвітними будуть:

  1. Продаж товарів.
  2. Оренда транспортних засобів.
  3. Надання особистих послуг (онлайн чи очно).
  4. Оренда будь-якої нерухомості (житлової та нежитлової);
  5. Особисті послуги — це послуги, які надаються протягом певного часу або виконуються на замовлення користувача платформи.

Які дані про продавців збиратимуть платформи

Оператори платформ повинні будуть перевіряти підзвітних продавців та збирати такі дані: 

  • ПІБ;
  • дату народження;
  • податкові номери;
  • місце проживання;
  • для тих, хто здає нерухомість — адресу кожного об’єкта. 

Звіти про доходи подаватимуться щороку до 31 січня за попередній календарний рік. Якщо діяльність здійснюється за межами України, інформація надається згідно з міжнародними угодами, такими як DPI.

Які штрафи загрожуватимуть порушникам

При відкритті рахунку підзвітний продавець повинен дозволити банку надавати податковій інформацію про операції без судового рішення. Це стосується зарахувань коштів, призначення платежів, даних контрагентів та номера рахунку. 

Після набуття чинності закону, громадян, банки та онлайн-платформи штрафуватимуть за такі порушення:

  1. Не повідомити про статус підзвітного продавця — 680 грн;
  2. Виконання операцій до реєстрації рахунку — 10% суми, мінімум 1700 грн;
  3. Невчасне повідомлення банком про відкриття чи закриття рахунку — 680 грн;
  4. Несвоєчасне подання звітів оператором — до 100 мінімальних зарплат (приблизно 800 тис. грн у 2025);
  5. Подання звітів із помилками або неповних даних — 0,5 мінімальної зарплати на день за одного продавця;
  6. Передчасне видалення документів також карається штрафом.

Особи, які зробили не більше трьох продажів на суму до 2000 євро (трохи більше ніж 97 тис. грн) за рік, можуть користуватися чинними рахунками, але зобов’язані повідомити реквізити платформі.

За оцінкою Головного науково-експертного управління Верховної Ради, підвищені вимоги до платформ можуть обмежити доступ українців до них, що може негативно вплинути на економіку. Прийняття закону закладене в бюджеті-2026 і передбачене Меморандумом з МВФ.

Раніше ми писали, що в Україні термін "сплячі ФОПи" використовують для підприємців, які офіційно зареєстровані, але не отримують доходів. Виникає питання, чи зобов’язані вони сплачувати податки і як діяти у разі відсутності прибутку.

Також ми розповідали, що у Німеччині канцлер Фрідріх Мерц анонсував програму для підтримки економіки та боротьби з нестачею робочої сили. За планом уряду, пенсіонери, які продовжать працювати, зможуть отримувати до 2 тисяч євро щомісяця без оподаткування.

ФОП податки законопроєкт послуги продаж
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації