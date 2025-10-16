Держава може отримати інформацію про місце проживання деяких українців — які зміни готує влада

Жінка тримає телефон в руці. Фото: Pexels

Верховна Рада може вже наступного тижня розглянути законопроєкт №14025. Він передбачає оподаткування осіб, які регулярно продають товари, надають побутові послуги, здають нерухомість або транспорт в оренду через онлайн-платформи, як в Україні, так і за кордоном.

Про те, кого торкнуться зміни та які штрафи загрожуватимуть порушникам нових вимог, зазначається на сайті Верховної Ради України.

Які зміни готують продавцям онлайн-платформ

Законопроєкт передбачає, що банки надаватимуть податковій інформацію про рахунки підзвітних продавців. Держава зможе отримувати дані користувачів платформ, включно з адресами проживання та місцями об’єктів нерухомості.

Підзвітними будуть користувачі платформ (фізичні або юридичні особи), які протягом року здійснили хоча б одну операцію або отримали винагороду через платформу. Це стосується не лише українців, а й тих, хто здає нерухомість у країнах, що підписали міжнародні податкові угоди, наприклад, у ЄС. Підзвітними будуть:

Продаж товарів. Оренда транспортних засобів. Надання особистих послуг (онлайн чи очно). Оренда будь-якої нерухомості (житлової та нежитлової); Особисті послуги — це послуги, які надаються протягом певного часу або виконуються на замовлення користувача платформи.

Які дані про продавців збиратимуть платформи

Оператори платформ повинні будуть перевіряти підзвітних продавців та збирати такі дані:

ПІБ;

дату народження;

податкові номери;

місце проживання;

для тих, хто здає нерухомість — адресу кожного об’єкта.

Звіти про доходи подаватимуться щороку до 31 січня за попередній календарний рік. Якщо діяльність здійснюється за межами України, інформація надається згідно з міжнародними угодами, такими як DPI.

Які штрафи загрожуватимуть порушникам

При відкритті рахунку підзвітний продавець повинен дозволити банку надавати податковій інформацію про операції без судового рішення. Це стосується зарахувань коштів, призначення платежів, даних контрагентів та номера рахунку.

Після набуття чинності закону, громадян, банки та онлайн-платформи штрафуватимуть за такі порушення:

Не повідомити про статус підзвітного продавця — 680 грн; Виконання операцій до реєстрації рахунку — 10% суми, мінімум 1700 грн; Невчасне повідомлення банком про відкриття чи закриття рахунку — 680 грн; Несвоєчасне подання звітів оператором — до 100 мінімальних зарплат (приблизно 800 тис. грн у 2025); Подання звітів із помилками або неповних даних — 0,5 мінімальної зарплати на день за одного продавця; Передчасне видалення документів також карається штрафом.

Особи, які зробили не більше трьох продажів на суму до 2000 євро (трохи більше ніж 97 тис. грн) за рік, можуть користуватися чинними рахунками, але зобов’язані повідомити реквізити платформі.

За оцінкою Головного науково-експертного управління Верховної Ради, підвищені вимоги до платформ можуть обмежити доступ українців до них, що може негативно вплинути на економіку. Прийняття закону закладене в бюджеті-2026 і передбачене Меморандумом з МВФ.

Раніше ми писали, що в Україні термін "сплячі ФОПи" використовують для підприємців, які офіційно зареєстровані, але не отримують доходів. Виникає питання, чи зобов’язані вони сплачувати податки і як діяти у разі відсутності прибутку.

Також ми розповідали, що у Німеччині канцлер Фрідріх Мерц анонсував програму для підтримки економіки та боротьби з нестачею робочої сили. За планом уряду, пенсіонери, які продовжать працювати, зможуть отримувати до 2 тисяч євро щомісяця без оподаткування.