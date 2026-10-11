Компенсация от Booking или авиакомпании: когда придется платить налоги

Деньги в руке мужчины. Фото: Новини.LIVE

Если возникают проблемы с отменой авиарейса, опозданием автобуса или забронированным отелем, клиентам, как правило, возвращают деньги. Стоит знать, что такие выплаты могут облагаться налогом, но важно, что именно поступило на счет. Налоговая по-разному относится к возврату собственных денег и дополнительной компенсации. В некоторых случаях будьте готовы заплатить государству 23% от полученной суммы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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Когда с выплаты удержат налоги

Когда авиакомпания, отель, перевозчик или сервис бронирования перечисляет сумму, которую человек ранее заплатил за билет или услугу, это расценивается как возврат собственных средств. Если же клиенту выплачивают дополнительные деньги — это уже доход.

Например, авиакомпания вернула стоимость билета и отдельно начислила компенсацию за отмененный рейс. Точно так же перевозчик может выплатить компенсацию за задержку, а отель или сервис бронирования — компенсировать проблемы с проживанием. Такая компенсация может облагаться налогом. Придется уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Какие компенсации освобождены от налогов

Для некоторых выплат существуют исключения. В частности, возмещение материального ущерба по решению суда, а также ущерба жизни и здоровью.

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Также не нужно платить налог с возмещения морального вреда, некоторых государственных пособий, выплат по решениям зарубежных юрисдикционных органов, включая Европейский суд по правам человека, а также страховых выплат и возмещений.

Что делать с выплатой от иностранной компании

Если вы получили компенсацию из-за рубежа, эти деньги также необходимо задекларировать и уплатить с них налоги. А вот за возврат собственных средств платить ничего не нужно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из родителей может платить меньше налогов с зарплаты. Одинокие мамы и папы, вдовы, вдовцы, опекуны и попечители могут получить повышенную налоговую социальную льготу на детей. Для этого нужно подать работодателю заявление и документы, подтверждающие право на льготу.

Также Новини.LIVE писали, нужно ли платить налоги с имущества после развода. Квартира, автомобиль, деньги и другое совместное имущество, полученное в ходе раздела, в налогооблагаемый доход не входит. С него не нужно платить военный сбор и подавать декларацию.