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Головна Економіка Гроші за зірвану поїздку можуть оподаткувати: скільки змусять заплатити

Гроші за зірвану поїздку можуть оподаткувати: скільки змусять заплатити

Ua ru
11 жовтня 2026 15:15
Компенсація від Booking чи авіакомпанії: коли доведеться платити податки
Гроші у руці чоловіка. Фото: Новини.LIVE

Якщо виникають проблеми зі скасуванням авіарейсу, запізненням автобуса або заброньованим готелем, клієнтам, як правило, повертають гроші. Варто знати, що такі виплати можуть оподатковуватися, але важливо, що саме надійшло на рахунок. Податкова по-різному відноситься до повернення власних грошей та додаткової компенсації. В деяких випадках готуйтеся сплатити державі 23% отриманої суми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу.

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Коли з виплати заберуть податки

Коли авіакомпанія, готель, перевізник чи сервіс бронювання надсилає суму, яку людина раніше заплатила за квиток або послугу, це розцінюється, як повернення власних коштів. Якщо ж клієнту платять додаткові гроші — це вже дохід.

Наприклад, авіакомпанія повернула вартість квитка та окремо нарахувала компенсацію за скасований рейс. Так само перевізник може заплатити за затримку, а готель чи сервіс бронювання — компенсувати проблеми з житлом. Така компенсація може оподатковуватися. Доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.

Які компенсації звільнені від податків

Для деяких виплат існують винятки. Зокрема відшкодування матеріальної шкоди за рішенням суду, а також шкоди життю та здоров'ю.

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Також не потрібно платити податок з відшкодування моральної шкоди, деяких державних допомог, виплат за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, включно з Європейським судом з прав людини, а також страхових виплат і відшкодувань.

Що робити з виплатою від іноземної компанії

Якщо компенсацію ви отримали з-за кордону, ці гроші також потрібно задекларувати та сплатити з них податки. А от за повернення власних коштів нічого сплачувати не треба.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з батьків може платити менше податків із зарплати. Одинокі мами й татусі, вдови, вдівці, опікуни та піклувальники можуть отримати підвищену податкову соціальну пільгу на дітей. Для цього потрібно подати роботодавцю заяву й документи, які підтверджують право на пільгу.

Також Новини.LIVE писали, чи треба платити податки з майна після розлучення. Квартира, автомобіль, гроші та інше спільне майно, отримане під час поділу, до оподатковуваного доходу не входить. За нього не треба платити військовий збір і подавати декларацію.

виплати податки Податкова служба компенсація повернення
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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