Мужчина сидит за компьютером. Фото: Magnific

В Украине с 23 октября вступили в силу обновленные правила принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. Изменения касаются не только государственных или частных исполнителей, но и граждан, у которых есть долги, арестованное имущество или банковские счета. Нововведения, в частности, помогут исполнителям быстрее находить имущество должников через государственные реестры.

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Изменения в процедуре взыскания долгов предусмотрены основной частью Закона № 4833-IX, сообщают Новини.LIVE.

Будут блокировать электронные кошельки

Исполнительная служба будет чаще использовать государственные реестры для поиска информации о счетах, недвижимости и транспортных средствах с целью принудительного взыскания долга. Из-за этого у должников станет меньше возможностей скрыть средства от исполнителя, ведь проверяться будут не только банковские счета, но и средства в небанковских платежных учреждениях и электронных кошельках.

Ограничения на пользование имуществом

Если гражданин захочет продать, перерегистрировать или подарить квартиру или автомобиль, его данные будут проверяться в Едином реестре должников. В случае выявления задолженности лицу могут ограничить соответствующие операции с имуществом, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

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Закрытое производство может быть возобновлено

В случаях, когда исполнительный документ ранее был возвращен взыскателю из-за невозможности взыскать долг, например, если у лица отсутствует имущество, повторное обращение будет осуществляться путем возобновления уже существующего производства.

Возобновление может инициировать суд, прокурор, взыскатель или должник. Исполнитель должен вынести соответствующее постановление не позднее следующего рабочего дня.

Новые правила снятия ареста

Когда должник полностью выплатит задолженность и произведет все необходимые платежи, система сформирует уведомление об исключении его из реестра. Аресты со счетов и имущества в таком случае будут сняты автоматически. Однако это правило будет распространяться только на производства, сумма которых по состоянию на 2026 год не превышает установленную сумму — 86 470 грн.

Единственное жилье и депозиты

Новые правила предусматривают и положительные изменения для должников. В 2026 году увеличен порог задолженности для принудительного изъятия и продажи квартиры или дома, если это единственное жилье гражданина. Арест такой недвижимости возможен, если сумма долга превысит 432 350 грн. Ранее взыскание на единственное жилье допускалось, если долг превышал 172 940 грн.

Что касается депозитов, то если на средства срочного банковского вклада будет наложен арест, банк не сможет продлить соответствующий договор. Средства можно будет взыскать со счета в установленном законом порядке.

Стоит ли должникам паниковать

Несмотря на введение более строгих правил, не стоит ожидать автоматического возобновления старых долгов и мгновенной блокировки банковских счетов, включая электронные кошельки. Применение санкций должно происходить в соответствии с установленной процедурой и при наличии всех законных оснований.

Ранее Новини.LIVE писали, что должникам будут по-новому отключать электроэнергию. Энергораспределительные компании теперь могут действовать по ускоренной процедуре. Также разрешили применять санкции за систематическое нарушение графика платежей.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о выплатах, которые защищены от взыскания долгов. Исполнители не могут списывать со счетов деньги, предназначенные для определенных жизненных нужд. В частности, на лечение, похороны или пособия на детей.