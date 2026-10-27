Чоловік сидить за комп'ютером. Фото: Magnific

В Україні з 23 жовтня почали діяти оновлені правила примусового виконання судових рішень та рішень інших органів. Зміни стосуються не лише державних або приватних виконавців, а й громадян, які мають борги, арештоване майно чи банківські рахунки. Нововведення, зокрема, допоможуть виконавцям швидше знаходити майно боржників через державні реєстри.

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Зміни у процедурі стягнення боргів передбачені основною частиною Закону № 4833-IX, повідомляють Новини.LIVE.

Блокуватимуть електронні гаманці

Виконавча служба буде частіше користуватися державними реєстрами для пошуку інформації про рахунки, нерухомість та транспортні засоби для примусового стягнення боргу. Через це у боржників стане менше можливостей сховати кошти від виконавця, адже перевірятися будуть не тільки банківські рахунки, а й збереження в небанківських платіжних установах та електронних гаманцях.

Обмеження на користування майном

Якщо громадянин захоче продати, перереєструвати чи подарувати квартиру або автомобіль, його дані перевірятимуть в Єдиному реєстрі божників. У разі виявлення заборгованості особі можуть обмежити відповідні операції з майном, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством.

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Закрите провадження можуть відновити

У випадках коли виконавчий документ раніше повернули стягувачу через неможливість стягнути борг, наприклад, якщо в особи відсутнє майно, повторне звернення відбуватиметься шляхом поновлення вже існуючого провадження.

Поновлення може ініціювати суд, прокурор, стягувач або боржник. Виконавець повинен винести відповідну постанову не пізніше наступного робочого дня.

Нові правила зняття арешту

Коли боржник повністю виплатить заборгованість та здійснить всі необхідні платежі, система формуватиме повідомлення про виключення його з реєстру. Арешти з рахунків та майна у такому випадку будуть зняті автоматично. Однак таке правило поширюватиметься лише на провадження сума яких станом на 2026 рік не перевищує встановлену суму — 86 470 грн.

Єдине житло та депозити

Нові правила передбачають і позитивну зміну для боржників. У 2026 році збільшено поріг заборгованості для примусового вилучення та продажу квартири або будинку, якщо це єдине житло громадянина. Арешт такої нерухомості можливий, якщо сума боргу перевищить 432 350 грн. До цього стягнення на єдине житло дозволялось, якщо борг перевищував 172 940 грн.

Щодо депозитів, то якщо на кошти строкового банківського вкладу накладуть арешт, банк не зможе продовжити відповідний договір. Кошти можна буде стягнути з рахунку у встановленому законом порядку.

Чи варто панікувати боржникам

Попри встановлення суворіших правил, не варто очікувати автоматичного поновлення старих боргів та одномоментного блокування банківських рахунків включно з електронними гаманцями. Застосування санкцій має відбуватися за встановленою процедурою та за умови наявності всіх законних підстав.

Раніше Новини.LIVE писали, що боржникам по-новому відключатимуть електроенергію. Енергорозподільчі компанії тепер можуть діяти за прискореною процедурою. Також дозволили застосовувати санкції за систематичне порушення графіка платежів.

Також Новини.LIVE повідомляли про виплати, які захищенні від стягнення боргів. Виконавці не можуть списати з рахунків гроші на певні життєві потреби. Зокрема, на лікування, поховання чи допомогу на дітей.