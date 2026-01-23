До 3209 грн помощи ежемесячно — кто имеет право на выплату в 2026 году

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине отдельные категории граждан могут ежемесячно получать государственную помощь по уходу. В 2026 году максимальный размер этих выплат повысили.

О том, какую суму помощи на уход можно получать ежемесячно в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на помощь в 2026 году

Денежную поддержку оказывают совершеннолетнему и дееспособному человеку, который:

может работать или быть безработным;

проживает вместе с человеком, который нуждается в уходе из-за психологических расстройств;

осуществляет уход за человеком, который по медицинскому заключению нуждается в постоянном постороннем уходе;

фактически ежедневно ухаживает за человеком с инвалидностью I или II группы, если инвалидность связана с психическими нарушениями.

Если смотритель зарегистрирован по другому адресу, нужно дополнительно подать документ, подтверждающий фактическое проживание и осуществление ухода (например, акт обследования жилищных условий).

На какую сумму можно рассчитывать в 2026 году

Выплата предусмотрена статьей 5 закона Украины "О психиатрической помощи" и постановлением Кабинета Министров №1192. Размер помощи определяют индивидуально. Его считают как разницу между трехкратным прожиточным минимумом на каждого члена семьи и средним доходом семьи за последние шесть месяцев.

При этом сумма не может быть больше прожиточного минимума на одного человека в месяц. С 1 января 2026 года максимальный размер выплаты составляет 3 209 гривен.

На какой срок назначают выплаты и почему их могут прекратить

Помощь обычно назначают на шесть месяцев. Если смотритель — неработающий пенсионер, выплату могут сразу оформить на один год. Средства начинают начислять с месяца подачи заявления, если все документы поданы вовремя.

Финансовую поддержку прекращают в случае изменения состава семьи из-за смерти или переезда человека с инвалидностью или смотрителя или после завершения срока установленной инвалидности I или II группы без ее повторного подтверждения.

Также выплаты прекращаются, если человек с инвалидностью находится на полном государственном содержании или в стационарном учреждении в течение всего календарного месяца.

Ранее мы писали, что пожилые люди в Украине могут получать не только пенсию, но и дополнительные льготы, например, за большой трудовой стаж.

Также мы рассказывали, что украинцы, потерявшие кормильца, могут оформить специальную пенсию через Пенсионный фонд. В 2026 году минимальные размеры этих выплат были пересмотрены.