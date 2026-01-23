До 3209 грн допомоги щомісяця — хто має право на виплату у 2026 році

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

В Україні окремі категорії громадян можуть щомісяця отримувати державну допомогу на догляд. У 2026 році максимальний розмір цих виплат підвищили.

Про те, яку суму допомоги на догляд можна отримувати щомісяця у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто має право на допомогу у 2026 році

Грошову підтримку надають повнолітній та дієздатній людині, яка:

може працювати або бути безробітною;

проживає разом з людиною, яка потребує догляду через психологічні розлади;

здійснює догляд за людиною, яка за медичним висновком потребує постійного стороннього догляду;

фактично щодня доглядає за людиною з інвалідністю I або II групи, якщо інвалідність пов’язана з психічними порушеннями.

Якщо доглядальник зареєстрований за іншою адресою, потрібно додатково подати документ, який підтверджує фактичне проживання та здійснення догляду (наприклад, акт обстеження житлових умов).

На яку суму можна розраховувати у 2026 році

Виплата передбачена статтею 5 закону України "Про психіатричну допомогу" та постановою Кабінету Міністрів №1192. Розмір допомоги визначають індивідуально. Його рахують як різницю між трикратним прожитковим мінімумом на кожного члена сім’ї та середнім доходом сім’ї за останні шість місяців.

При цьому сума не може бути більшою за прожитковий мінімум на одну особу на місяць. З 1 січня 2026 року максимальний розмір виплати становить 3 209 гривень.

На який термін призначають виплати та чому їх можуть припинити

Допомогу зазвичай призначають на шість місяців. Якщо доглядальник — непрацюючий пенсіонер, виплату можуть одразу оформити на один рік. Кошти починають нараховувати з місяця подання заяви, якщо всі документи подані вчасно.

Фінансову підтримку припиняють у разі зміни складу сім’ї через смерть або переїзд людини з інвалідністю чи доглядальника або після завершення строку встановленої інвалідності I або II групи без її повторного підтвердження.

Також виплати припиняються, якщо людина з інвалідністю перебуває на повному державному утриманні або у стаціонарному закладі протягом усього календарного місяця.

