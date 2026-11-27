Осмотр врача. Фото: Pexels

Украинцы в возрасте от 40 лет могут воспользоваться бесплатной государственной поддержкой "Скрининг здоровья 40+". Программа дает возможность бесплатно пройти медицинское обследование у ряда специалистов. Однако в декабре наступают две важные даты, которые необходимо учесть перед прохождением медицинского осмотра в больнице.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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Какие даты следует учесть

Украинцы могут подать заявку на прохождение медицинского осмотра через мобильное приложение "Дія" или лично обратиться в местный ЦНАП. После чего государство выделяет средства на карту «Дия». При этом на зачисление суммы после оформления заявки требуется время. Воспользоваться деньгами нужно в течение двух месяцев после зачисления. При этом крайний срок, когда нужно пройти обследование, истекает 19 декабря для всех. Тем, кто получил средства раньше, стоит ориентироваться на более ранний срок.

При этом есть 2 важных срока:

до 15 декабря украинцы могут подавать заявки на получение средств по программе;

до 19 декабря необходимо использовать средства на обследование.

Что будет с неиспользованными средствами

Деньги, которые не будут потрачены до 19 декабря включительно, не позднее 20 декабря банки автоматически вернут в государственный бюджет. Никаких дополнительных заявлений при этом оформлять не нужно.

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Также следует понимать, что перенести средства на следующий год невозможно. Если пациент не успевает пройти все до 19 декабря включительно, есть возможность подать повторную заявку на прохождение медосмотра в следующем 2027 году.

С чем еще стоит ознакомиться

Кроме того, ранее Новини.LIVE сообщали, кого могут обязать вернуть средства из программы "Скрининг здоровья 40+". Из-за технических сбоев банк может ошибочно начислить двойные суммы. Украинцы имеют право выбрать: либо вернуть средства по реквизитам, либо отказаться от медицинского осмотра в следующем году.

Также мы рассказывали, кто из украинцев может досрочно выйти на пенсию. Правительственная инициатива предлагает учитывать один год трудового стажа как два тем гражданам, которые остаются на прифронтовых территориях. Дополнительно государство будет гарантировать социальные льготы.