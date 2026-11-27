Огляд лікаря. Фото: Pexels

Українці віком від 40 років можуть скористатись безкоштовною державною підтримкою "Скринінг здоровʼя 40+". Програма надає можливість пройти безкоштовно медичний огляд у низки спеціалістів. Проте у грудні наступають дві важливі дати, які треба врахувати перед проходженням медичного огляду в лікарні.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

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Які дати варто врахувати

Українці можуть подати заявку на проходження медичного огляду через мобільний застосунок "Дія" або ж особисте звернення у місцевий ЦНАП. Після чого держава виділяє кошти на Дію.Картку. Водночас на зарахування суми після оформлення звернення потрібен час. Скористатись грошима треба протягом двох місяців після зарахування. При цьому дедлайн, коли треба пройти обстеження закінчується 19 грудня для всіх. Ті, хто отримав кошти раніше, варто орієнтуватись на ранній термін.

При цьому є 2 важливих дедлайни:

до 15 грудня українці можуть подавати заявку на отримання коштів за програмою;

до 19 грудня треба використати кошти на обстеження.

Що буде з невикористаними коштами

Гроші, які не будуть витрачені до 19 грудня включно, не пізніше 20 грудня банки автоматично повернуть їх до державного бюджету. Жодних додаткових заяв при цьому оформлювати не варто.

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Також варто розуміти, що перенести кошти на наступний рік неможливо. Якщо пацієнт не встигає все пройти до 19 грудня включно, є можливість подати повторну заявку на проходження медогляду в наступному 2027 році.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE повідомляли, кого можуть змусити повернути кошти з програми "Скринінг здоровʼя 40+". Через технічні збої банк може помилково нарахувати подвійні суми. Українці мають право обрати: або повернути кошти за реквізитами, або відмовитись від медичного огляду у наступному році.

Також ми розповідали, хто з українців може достроково вийти на пенсію. Урядова ініціатива пропонує враховувати рік за два трудовий стаж тим громадянам, що залишаються на прифронтових територіях. Додатково держава гарантуватиме соціальні знижки.