Очередь в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

В Украине проблема низких пенсий существует уже давно, но приобрела особую остроту сейчас, когда инфляция и рост цен значительно опережают темпы повышения выплат. Пенсионеров стараются поддержать различными надбавками и доплатами, однако существенно это не улучшает их финансовое положение. На фоне такой ситуации украинцы все чаще задумываются о так называемой частной пенсии, которая может быть в разы выгоднее государственной.

О разнице между двумя видами пенсии рассказала финансовый консультант Руслана Якубовская, передают Новини.LIVE.

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Какую пенсию можно получить от государства

Украинцы могут всю жизнь официально работать и платить взносы в пенсионную систему, но после завершения трудовой деятельности размер выплат не всегда соответствует ожиданиям.

Руслана Якубовская привела пример ФЛП или наемного работника, который получает минимальную зарплату и в течение 35 лет уплачивает единый социальный взнос.

По ориентировочным расчетам специалиста, если ежемесячный взнос составляет 1 902 грн, то за 35 лет общая сумма уплаченных средств достигнет примерно 799 000 грн. Однако размер пенсии, рассчитанный по соответствующей формуле, составит около 2 000 грн в месяц. Поскольку эта сумма ниже минимальной пенсии в 2 595 грн, государство будет доплачивать разницу. То есть 595 грн, если брать показатель по состоянию на 2026 год.

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Преимущества частной пенсии

Другой вариант — самостоятельно формировать пенсионные накопления с помощью страховой компании. Руслана Якубовская отметила, что уплата аналогичного взноса в размере 1 902 грн в течение 35 лет также обойдется человеку примерно в 799 000 грн. Однако в этом сценарии учитывается сложный процент и средняя расчетная доходность на уровне 12% годовых.

При таких условиях ориентировочный накопленный капитал на старость почти в 13 раз превысит сумму, которую гарантировала бы государственная пенсионная система. По подсчетам специалистки, за 35 лет человек может накопить около 10 383 000 грн.

Однако стоит отметить, что фактические условия страховых компаний могут отличаться, и указанная сумма не гарантирована.

Какие пенсии получают украинцы в 2026 году

Согласно данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 7 287 грн, тогда как минимальная — 2 595 грн. Около 3,5 % от общего числа пенсионеров получают менее 3 000 грн, а 23,8 % — от 3 001 до 4 000 грн. Пенсии в размере от 4 001 до 5 000 грн получают 17,1% пенсионеров, а свыше 10 000 грн — около 19% украинцев.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что с 1 декабря минимальные пенсии в Украине не будут повышены. В то же время некоторые пенсионеры могут рассчитывать на доплаты. Размер повышения будет зависеть от возрастной категории.

Также мы сообщали, что украинцы могут выйти на пенсию в 50 или 55 лет. Льготные условия, в частности, доступны многодетным матерям. Однако необходимо накопить хотя бы 15 лет стажа.