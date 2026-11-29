Черга у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

В Україні проблема низьких пенсій зберігається давно, але особливого характеру набула зараз, коли інфляція та ціни значно випереджають темпи підвищення виплат. Пенсіонерів стараються підтримувати різними надбавками та доплатами, однак суттєво фінансове становище це не покращує. На тлі такої ситуації українці все частіше задумують про так звану приватну пенсію, яка може бути в рази вигіднішою за державну.

Про різницю між двома видами пенсії розповіла фінансовий консультант Руслана Якубовська, передають Новини.LIVE.

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Яку пенсію можна отримати від держави

Українці можуть все життя офіційно працювати та сплачувати внески до пенсійної системи, але після завершення трудової діяльності розмір виплат не завжди відповідає очікуванням.

Руслана Якубовська навела приклад ФОП або найманого працівника, який отримує мінімальну зарплату та протягом 35 років сплачує єдиний соціальний внесок.

За орієнтовним розрахунком фахівчині, якщо щомісячний внесок становить 1 902 грн, то за 35 років загальна сума сплачених коштів сягне приблизно 799 000 грн. Однак розмір пенсії, розрахований за відповідною формулою, становитиме близько 2 000 грн на місяць. Оскільки сума нижча за мінімальну пенсію у 2 595 грн, держава доплачуватиме різницю. Тобто 595 грн, якщо брати показник станом на 2026 рік.

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Переваги приватної пенсії

Інший варіант — самостійно формувати пенсійні накопичення за допомогою страхової компанії. Руслана Якубовська зазначила, що сплата аналогічного внеску у 1 902 грн протягом 35 років також обійдеться людині у близько 799 000 грн. Однак в цьому сценарії враховується складний відсоток і середня розрахункова дохідність на рівні 12% річних.

За таких умов орієнтовний накопичений капітал на старість майже у 13 разів перевищить суму, яку б гарантувала державна пенсійна система. За підрахунками фахівчині, за 35 років людина може накопичити близько 10 383 000 грн.

Однак варто зауважити, що фактичні умови страхових компаній можуть відрізнятися й зазначена сума не гарантована.

Які пенсії отримують українці у 2026 році

Згідно з даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні становить 7 287 грн, тоді як мінімальна — 2 595 грн. Близько 3,5% від загальної кількості пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 грн, а 23,8% — від 3 001 до 4 000 грн. Пенсії у розмірі від 4 001 до 5000 грн виплачують 17,1% пенсіонерів, а понад 10 000 грн отримують близько 19% українців.

Нещодавно Новини.LIVE писали, що з 1 грудня мінімальні пенсії в Україні не підвищать. Водночас деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплати. Розмір підвищення залежатиме від вікової категорії.

Також ми повідомляли, що українці можуть вийти на пенсію у 50 або 55 років. Пільгові умови, зокрема, доступні багатодітним матерям. Однак необхідно накопичити хоча б 15 років стажу.