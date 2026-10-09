Пересечение границы Украины с наличными: с какой суммой не удастся выехать в октябре

Пограничный пункт пропуска. Фото: Google Maps

Украинцы могут столкнуться с проблемой из-за наличных на границе. Закон требует соблюдения правил перевозки валютных ценностей. В противном случае грозит штрафная санкция, а деньги придется либо разделить между несколькими людьми, либо оставить в Украине. Мы разобрались, с какой суммой наших граждан точно не выпустят за границу в октябре 2026 года и почему.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу.

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Лимит наличных без декларирования

Украинцы могут выезжать за границу с любой суммой наличных, закон не устанавливает никаких ограничений на вывоз средств. Однако существует важная норма: если валютные ценности превышают 10 000 евро в эквиваленте, необходимо оформить письменное декларирование.

Речь идет непосредственно о сумме, превышающей установленный лимит, а не обо всех финансовых активах. Например, если человек хочет поехать в Польшу, имея при себе 15 000 долларов наличными, то декларированию подлежит та часть, что выходит на пределы 10 000 евро после пересчета по официальному курсу.

"Вместе с заполненной декларацией для таможенного контроля гражданином или уполномоченным лицом подаются документы, удостоверяющие личность и страну постоянного проживания", — уточнили специалисты контролирующего органа.

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Уклонение от декларирования строго наказывается: статья 471 Таможенного кодекса предусматривает штраф в размере 20% от суммы превышения установленного лимита. Поэтому вывезти из Украины более 10 000 евро в эквиваленте невозможно, если отказаться от подтверждения источника происхождения денег.

Как задекларировать валюту на границе

Процедура несложная и требует лишь наличия определенных документов. Декларирование на государственной границе включает такие обязательные шаги:

заполнение специального бланка с информацией о сумме наличных и цели перевозки (на обучение, лечение, покупку недвижимости и т. д.);

прохождение "красного коридора";

предоставление документов, подтверждающих происхождение валюты.

Что касается последнего пункта, то подтвердить источник средств могут договоры купли-продажи движимого/недвижимого имущества, банковские выписки (закрытие депозита, продажа облигаций), квитанции о снятии наличных со счетов или обмен на иностранную валюту.

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