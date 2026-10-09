Перетин кордону України з готівкою: з якою сумою не вдасться виїхати в жовтні

Пункт пропуску на кордоні. Фото: Google Maps

Українці можуть стикнутися з проблемою через готівку на кордоні. Закон вимагає дотримуватися правил щодо перевезення валютних цінностей. Інакше загрожує штрафна санкція, а гроші доведеться або розділити між кількома людьми, або залишити в Україні. Ми розібралися, з якою сумою наших громадян точно не випустять за кордон у жовтні 2026 року і чому.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу.

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Ліміт готівки без декларування

Українці можуть виїжджати за кордон із будь-якого сумою готівки, закон не встановлює жодних обмежень на вивезення коштів. Однак існує важлива норма: якщо валютні цінності перевищують 10 000 євро в еквіваленті, необхідно здійснити письмове декларування.

Йдеться безпосередньо про надмірну суму, а не всі фінансові активи. Наприклад, якщо людина хоче поїхати в Польщу, маючи готівкою 15 000 доларів, то декларуванню підлягає та частина, яка виходить за межу 10 000 євро після переведення за офіційним курсом.

"Разом із заповненою декларацією для митного контролю громадянином або уповноваженою особою подаються документи, що посвідчують особу та країну постійного проживання", — уточнили фахівці контролюючого органу.

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Ухилення від декларування суворо карається: стаття 471 Митного кодексу передбачає штраф у розмірі 20% суми перевищення встановленого ліміту. Тому вивезти з України більше ніж 10 000 євро в еквіваленті неможливо, якщо відмовитися від підтвердження джерела походження коштів.

Як задекларувати валюту на кордоні

Процедура неважка і вимагає лише наявності певних документів. Декларування на державному кордоні включає такі обов’язкові кроки:

заповнення спеціального бланку з інформацією про суму готівки і мету перевезення (на навчання, лікування, купівлю нерухомості тощо);

проходження "червоного коридору";

надання документів, які вказують на походження валюти.

Щодо останнього пункту, то підтвердити джерело фінансів можуть договори купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна, банківські виписки (закриття депозиту, продаж облігацій), квитанції про зняття готівки з рахунків чи обмін на іноземну валюту.

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