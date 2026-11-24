Смартфон и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Отопительный сезон — особенно тяжелый период для украинцев, ведь помимо высоких цен на продукты, лекарства и транспорт, приходится еще и оплачивать немалые счета за коммунальные услуги. В такой ситуации каждый ищет дополнительную финансовую помощь от государства и благотворительных организаций. Часто этим пользуются мошенники, рассылая сообщения о выплатах и социальной помощи.

Как вовремя распознать фальшивую помощь и не потерять деньги, рассказали в Киберполиции, передают Новини.LIVE.

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Как работают мошеннические схемы

Чаще всего злоумышленники рассылают предложения получить средства от государства, международных организаций или благотворительных фондов в социальных сетях и мессенджерах. Чтобы запутать человека, они используют названия и фирменный стиль известных учреждений, а ссылки ведут на поддельные сайты.

Какие данные пытаются получить мошенники

На поддельном сайте "претенденту на помощь" предлагают авторизоваться якобы для подтверждения права на выплату или же указать информацию, необходимую для зачисления денег на банковский счет.

В частности, могут потребовать ввести:

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номер платежной карты и срок ее действия;

CVV/CVC-код;

PIN-код;

финансовый номер телефона;

пароль для интернет-банкинга;

одноразовый код из SMS или push-уведомления от банка.

Киберполиция призывает украинцев не вводить такие данные на сайтах, ссылки на которые пришли в сообщениях, рекламных объявлениях или постах в социальных сетях.

После передачи банковских данных мошенники могут позвонить жертве и представиться сотрудниками банка, государственного учреждения или благотворительной организации. Под предлогом подтверждения выплаты или завершения регистрации они будут пытаться получить дополнительные данные или убедить человека провести определенную операцию. После этого злоумышленники могут получить доступ к банковскому счету и украсть средства.

Как защититься от мошенничества

В осенне-зимний период мошенники активизируются, ведь растет количество украинцев, которые ищут дополнительную поддержку для прохождения отопительного сезона.

В Киберполиции советуют соблюдать 5 правил:

проверять информацию о государственных и социальных выплатах только в официальных источниках;

не переходить по ссылкам для оформления помощи из рекламных объявлений, сообщений в социальных сетях и мессенджерах;

не разглашать PIN-код, CVV/CVC-код, пароли от интернет-банкинга и одноразовые коды подтверждения операций;

не вводить банковские данные на сайтах, подлинность которых вызывает сомнения;

если платежные данные уже попали к мошенникам, немедленно обратиться в банк и заблокировать карту.

Украинцам не стоит ориентироваться только на логотипы и названия государственных учреждений в сообщении или на сайте, ведь мошенники постоянно совершенствуют схемы и без особых усилий подделывают такую информацию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мошенники могут действовать от имени налоговой службы. Гражданам рассылают сообщения якобы о наличии задолженности. Также они могут содержать опасные вложения.

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