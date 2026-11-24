Смартфон та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Опалювальний сезон особливо важкий період для українців, адже крім високих цін на продукти, ліки та транспорт, необхідно ще й сплачувати чималі рахунки за комунальні послуги. В такій ситуації кожен шукає додаткову грошову допомогу від держави та благодійних організацій. Часто цим користуються шахраї, розсилаючи повідомлення про виплати та соціальну допомогу.

Як вчасно розпізнати фейкову допомогу та не втратити гроші, розповіли у Кіберполіції, передають Новини.LIVE.

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Як працюють шахрайські схеми

Найчастіше зловмисники розсилають пропозиції отримати кошти від держави, міжнародних організацій або благодійних фондів у соціальних мережах і месенджерах. Щоб заплутати людину використовують назви та фірмовий стиль відомих установ, а посилання ведуть на підроблені сайти.

Які дані намагаються отримати шахраї

На фальшивому сайті "претенденту на допомогу" пропонують авторизуватися нібито для підтвердження права на виплату або ж вказати інформацію, яка необхідна для зарахування грошей на банківський рахунок.

Зокрема, можуть вимагати ввести:

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номер платіжної картки та термін її дії;

CVV / CVC-код;

PIN-код;

фінансовий номер телефону;

пароль до інтернет-банкінгу;

одноразовий код із SMS або push-повідомлення від банку.

Кіберполіція закликає українців не вводини такі дані на сайтах, посилання на які надійшли в повідомленнях, рекламних оголошеннях чи дописах у соціальних мережах.

Після передачі банківських даних шахраї можуть зателефонувати до жертви та представитися співробітниками банку, державної установи або благодійної організації. Під приводом підтвердження виплати чи завершення реєстрації вони намагатимуться отримати додаткові дані або переконати людину провести певну операцію. Після цього зловмисники можуть отримати доступ до банківського рахунку та вкрасти кошти.

Як захиститися від шахрайства

В осінньо-зимовий період шахраї активізуються, адже зростає кількість українців, які шукають додаткової підтримки для проходження опалювального сезону.

У Кіберполіції радять дотримуватися 5 правил:

перевіряти інформацію про державні та соціальні виплати лише в офіційних джерелах;

не переходити за посиланнями для оформлення допомоги з рекламних оголошень, повідомлень у соціальних мережах і месенджерах;

не розголошувати PIN-код, CVV / CVC-код, паролі від інтернет-банкінгу та одноразові коди підтвердження операцій;

не вводити банківські дані на сайтах, справжність яких викликає сумніви;

якщо платіжні дані вже потрапили до шахраїв, негайно звернутися до банку та заблокувати картку.

Українцям не варто орієнтуватися лише на логотипи та назви державних установ у повідомленні або на сайті, адже шахраї постійно удосконалюють схеми та без особливих зусиль підробляють таку інформацію.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що шахраї можуть діяти від імені податкової. Громадянам розсилають повідомлення нібито про наявність заборгованості. Також вони можу містити небезпечні вкладення.

Крім того, Новини.LIVE писали, що купівля дров може обернутися втратою грошей. Шахраї активно розміщують оголошення, пропонуючи вигідні ціни на умови доставки. Насторожити покупців має прохання про повну предоплату.