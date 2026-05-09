Пенсии в Украине: почему у некоторых граждан может уменьшиться размер выплат в мае

Пенсии украинцев в мае 2026 года.

Украинским пенсионерам стоит внимательно следить за своими документами и вовремя сообщать Пенсионный фонд о важных изменениях в своей жизни. Иначе есть риск не только задержек, но и потери части выплат.

О том, почему некоторым пенсионерам могут уменьшить размер выплат с мая 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

О каких изменениях украинцы должны информировать ПФУ

В Пенсионном фонде объясняют, что если у человека меняются личные данные, он должен сообщить об этом в течение 10 дней. Речь идет о таких изменениях:

замена паспорта или смена фамилии;

новые контактные данные (телефон, адрес и т.д.);

изменение банка или счета, куда поступает пенсия;

начало или завершение предпринимательской деятельности или смена работы.

Сделать это можно несколькими способами:

через работодателя — если изменения связаны с работой;

отправить документы по почте (заказным письмом);

через электронный кабинет или лично в сервисном центре ПФУ.

Кому могут уменьшить размер выплат в мае

В Пенсионном фонде Черкасской области отмечают, что даже такие данные, как фамилия или идентификационный код, имеют значение для правильных начислений.

Также важен адрес проживания — он влияет на место ведения пенсионного дела. А информация о работе или открытии/закрытии ФЛП может менять размер выплат.

Если пенсионер не сообщит об изменениях вовремя, могут возникнуть переплаты. Если это станет известно в мае 2026 года, излишне выплаченные средства придется возвращать — добровольно, через удержание из пенсии или даже через суд.

