Главная Экономика Денег придет меньше: кто может потерять часть пенсии в мае

Денег придет меньше: кто может потерять часть пенсии в мае

Дата публикации 9 мая 2026 06:35
Пенсии в Украине: почему у некоторых граждан может уменьшиться размер выплат в мае
Пенсии украинцев в мае 2026 года. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским пенсионерам стоит внимательно следить за своими документами и вовремя сообщать Пенсионный фонд о важных изменениях в своей жизни. Иначе есть риск не только задержек, но и потери части выплат.

О том, почему некоторым пенсионерам могут уменьшить размер выплат с мая 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

О каких изменениях украинцы должны информировать ПФУ

В Пенсионном фонде объясняют, что если у человека меняются личные данные, он должен сообщить об этом в течение 10 дней. Речь идет о таких изменениях:

  • замена паспорта или смена фамилии;
  • новые контактные данные (телефон, адрес и т.д.);
  • изменение банка или счета, куда поступает пенсия;
  • начало или завершение предпринимательской деятельности или смена работы.
О каких изменениях нужно информировать ПФУ. Фото: Скриншот/ПФУ

Сделать это можно несколькими способами:

  • через работодателя — если изменения связаны с работой;
  • отправить документы по почте (заказным письмом);
  • через электронный кабинет или лично в сервисном центре ПФУ.

Кому могут уменьшить размер выплат в мае

В Пенсионном фонде Черкасской области отмечают, что даже такие данные, как фамилия или идентификационный код, имеют значение для правильных начислений.

Также важен адрес проживания — он влияет на место ведения пенсионного дела. А информация о работе или открытии/закрытии ФЛП может менять размер выплат.

Если пенсионер не сообщит об изменениях вовремя, могут возникнуть переплаты. Если это станет известно в мае 2026 года, излишне выплаченные средства придется возвращать — добровольно, через удержание из пенсии или даже через суд.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы, которые ухаживают за родственниками пожилого возраста, которые не могут сами о себе позаботиться, имеют право на государственную денежную поддержку. Это предусмотрено системой социальной защиты населения.

Также Новини.LIVE писали, что в Германии все больше людей не могут прожить только на свою пенсию. Отмечается, что в целом примерно каждый пятый немец старше 65 лет находится под угрозой бедности.

пенсии пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
