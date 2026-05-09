Пенсії в Україні: чому у деяких громадян може зменшитись розмір виплат у травні

Пенсії українців у травні 2026 року. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українським пенсіонерам варто уважно стежити за своїми документами та вчасно повідомляти Пенсійний фонд про важливі зміни у своєму житті. Інакше є ризик не лише затримок, а й втрати частини виплат.

Про те, чому деяким пенсіонерам можуть зменшити розмір виплат з травня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Про які зміни українці повинні інформувати ПФУ

У Пенсійному фонді пояснюють: якщо у людини змінюються особисті дані, вона має повідомити про це протягом 10 днів. Йдеться про такі зміни:

заміна паспорта або зміна прізвища;

нові контактні дані (телефон, адреса тощо);

зміна банку або рахунку, куди надходить пенсія;

початок чи завершення підприємницької діяльності або зміна роботи.

Про які зміни потрібно інформувати ПФУ. Фото: Скриншот/ПФУ

Зробити це можна кількома способами:

через роботодавця — якщо зміни пов’язані з роботою;

надіслати документи поштою (рекомендованим листом);

через електронний кабінет або особисто в сервісному центрі ПФУ.

Кому можуть зменшити розмір виплат у травні

У Пенсійному фонді Черкаської області зазначають, що навіть такі дані, як прізвище чи ідентифікаційний код, мають значення для правильних нарахувань.

Читайте також:

Також важлива адреса проживання — вона впливає на місце ведення пенсійної справи. А інформація про роботу чи відкриття/закриття ФОП може змінювати розмір виплат.

Якщо пенсіонер не повідомить про зміни вчасно, можуть виникнути переплати. Якщо це стане відомо у травні 2026 року, надмірно виплачені кошти доведеться повертати — добровільно, через утримання з пенсії або навіть через суд.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці, які доглядають за родичами похилого віку, що не можуть самі про себе подбати, мають право на державну грошову підтримку. Це передбачено системою соціального захисту населення.

Також Новини.LIVE писали, що у Німеччині дедалі більше людей не можуть прожити лише на свою пенсію. Зазначається, що загалом приблизно кожен п’ятий німець старше 65 років перебуває під загрозою бідності.