В АТБ отдают продукты на 50% дешевле — на что установили выгодные цены

Супермаркет АТБ. Фото: Новини.LIVE

Чтобы экономить деньги на продуктовом шопинге, необходимо следить за скидками в супермаркетах. Многие крупные сети регулярно устанавливают акционные предложения, дабы стимулировать продажи и побудить посетителей активнее выбирать товары. В АТБ приурочили очередные скидки ко Дню защиты детей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в АТБ намного дешевле.

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Большие скидки в АТБ

Международный день защиты детей — это ежегодный праздник, учрежденный в 1949 году решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин. Его отмечают 1 июня, устраивая различные развлекательные мероприятия. Сеть супермаркетов "АТБ" решила принять участие в праздновании на собственный манер.

С 28 мая по 3 июня 2025 года посетители магазинов могут приобрести широкий ассортимент продуктов, которые любят дети, со скидками до 50%. Акционными стали молочные десерты, мороженое, печенье, глазированные сырки, соки, сухие завтраки, конфеты, чай и др. Для украинцев снизили цену на такие товары:

мороженое — 24,90 грн вместо 50,50 грн (-50%);

пирожное бисквитное с молочной начинкой — 44,90 грн вместо 90,90 грн (-50%);

шоколад с целым лесным орехом и шоколадно-карамельной начинкой — 117,90 грн вместо 232,90 грн (-49%);

батончик с арахисом и рисовыми шариками — 14,50 грн вместо 26,90 грн (-46%);

нектар — 51,90 грн вместо 80,70 грн (-35%);

готовый завтрак — 53,90 грн вместо 83,40 грн (-35%);

какао-напиток — 72,50 грн вместо 111,90 грн (-35%);

печенье с начинкой со вкусом апельсина — 22,90 грн вместо 35,30 грн (-35%);

вафли — 33,50 грн вместо 50,90 грн (-34%);

десерт творожный со вкусом ванили — 20,50 грн вместо 29,70 грн (-30%).

Скидки в АТБ. Фото: скриншот

Скидки в АТБ. Фото: скриншот

Скидки в АТБ. Фото: скриншот 1 / 3





Одновременно со "Скидками ко Дню защиты детей" действуют другие стандартные предложения. Потребителям доступны сниженные цены на множество продуктов питания в рамках акций "Экономия", "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ", "7 дней", "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs" и др. Можно выгодно приобрести колбасу, алкогольные напитки, замороженные товары, фрукты/овощи, йогурты и многое другое.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы нашли самую дешевую упаковку куриных яиц в Украине. Около 54 грн за десяток яиц категории С2 — цена в Варусе. Плюс там продают нефасованный продукт за 3,99 грн/шт., благодаря чему удастся экономить до 15 грн на десятке.

Также мы писали, где водителям продают самое дешевое топливо. Бензин А-95 немного упал в цене, однако популярные сети АЗС установили стоимость, которая выше средней по Украине. Речь идет о SOCAR, WOG и ОККО.