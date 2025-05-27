Ціни на пальне в Україні — де продають найдешевший бензин А-95

Автомобілі на АЗС. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ціни на пальне в Україні знизилися, якщо порівнювати з березнем 2025 року. Бензин А-95 коштував у середньому 56,90 грн/л, а через кілька місяців подешевшав на понад 2 грн. Постає питання, де водіям знайти найбюджетніше пальне станом на кінець травня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українцям продають найдешевший бензин А-95.

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Ціни на бензин в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість бензину А-95 станом на 26 травня — 54,49 грн/л. На деяких популярних АЗС ціни вигідніші, а десь пальне продають дорожче. Ми дізналися, куди українцям краще заїхати, аби зберегти частину коштів у гаманці.

До прикладу, в Київській області найдорожче бензин А-95 реалізують на заправках SOCAR, WOG та ОККО — 57,99 грн/л. Середній показник по області перебуває на рівні 53,47 грн/л. Нижче такої вартості можна придбати пальне на АЗС:

Укрнафта — 52,99 грн/л;

UPG — 52,90 грн/л;

MANGO — 51,99 грн/л;

БРСМ-Нафта — 50,99 грн/л;

Авантаж 7 — 48,95 грн/л.

В рейтингу найвигідніших заправок перемогла мережа "Авантаж 7". На другому місці з показником 49,50 грн/л опинилася "Укр-Петроль", на третьому — RLS (50,40 грн/л). В цілому чимало компаній скинули ціни з огляду на надходження суттєвих партій дешевого імпорту.

Динаміка цін на бензин, дизпаливо і газ в Україні. Фото: скриншот/Мінфін

"Світлі нафтопродукти переважно змін не зазнали. Відчутно здешевшало пальне тільки на станціях KLO і "Укр-Петроль": бензин — на 1 грн/л і 2,50 грн/л відповідно, до 54,49 грн/л і 49,50 грн/л, дизель — на 2 грн/л і 1,50 грн/л, до 52,39 грн/л і 49,40 грн/л", — написали в enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Потенціал до подальшого зниження вартості є, принаймні на дизель. Про це свідчать акції вихідного дня, які регулярно запускають ОККО і WOG.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, військовослужбовці в Україні можуть отримати знижку на пальне в мобільному застосунку "Армія+" завдяки програмі "Плюсі". АЗС UKRNAFTA надає знижку на бензин, дизель, газ і навіть їжу на заправках. Максимальна сума на місяць — 2 000 грн.

Також ми писали, що на українських заправках з’явилося пальне зі спиртом. З 1 травня на всіх АЗС продають бензин з 5%-м вмістом біоетанолу. Водіїв хвилює запитання, чи не шкодить таке пальне двигуну і наскільки може подорожчати ресурс.