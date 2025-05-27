Цены на топливо в Украине — где продают самый дешевый бензин А-95

Автомобили на АЗС. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Цены на топливо в Украине снизились, если сравнивать с мартом 2025 года. Бензин А-95 стоил в среднем 56,90 грн/л, а через несколько месяцев подешевел более чем на 2 грн. Возникает вопрос, где водителям найти самое бюджетное топливо по состоянию на конец мая 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцам продают самый дешевый бензин А-95.

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Цены на бензин в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость бензина А-95 по состоянию на 26 мая — 54,49 грн/л. На некоторых популярных АЗС цены выгоднее, а где-то топливо продают дороже. Мы узнали, куда украинцам лучше заехать, чтобы сохранить часть денег в кошельке.

К примеру, в Киевской области самый дорогой бензин А-95 реализуют на заправках SOCAR, WOG и ОККО — 57,99 грн/л. Средний показатель по области находится на уровне 53,47 грн/л. Ниже такой стоимости можно приобрести топливо на АЗС:

Укрнафта — 52,99 грн/л;

UPG — 52,90 грн/л;

MANGO — 51,99 грн/л;

БРСМ-Нафта — 50,99 грн/л;

Авантаж 7 — 48,95 грн/л.

В рейтинге самых выгодных заправок победила сеть "Авантаж 7". На втором месте с показателем 49,50 грн/л оказалась "Укр-Петроль", на третьем — RLS (50,40 грн/л). В целом многие компании сбросили цены ввиду поступления существенных партий дешевого импорта.

Динамика цен на бензин, дизтопливо и газ в Украине. Фото: скриншот/Минфин

"Светлые нефтепродукты преимущественно изменений не претерпели. Ощутимо подешевело топливо только на станциях KLO и "Укр-Петроль": бензин — на 1 грн/л и 2,50 грн/л соответственно, до 54,49 грн/л и 49,50 грн/л, дизель — на 2 грн/л и 1,50 грн/л, до 52,39 грн/л и 49,40 грн/л", — написали в enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Потенциал к дальнейшему снижению стоимости есть, по крайней мере, на дизель. Об этом свидетельствуют акции выходного дня, которые регулярно запускают ОККО и WOG.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, военнослужащие в Украине могут получить скидку на топливо в мобильном приложении "Армия+" благодаря программе "Плюси". АЗС UKRNAFTA предоставляет скидку на бензин, дизель, газ и даже еду на заправках. Максимальная сумма в месяц — 2 000 грн.

Также мы писали, что на украинских заправках появилось топливо со спиртом. С 1 мая на всех АЗС продают бензин с 5%-м содержанием биоэтанола. Водителей волнует вопрос, не вредит ли такое топливо двигателю и насколько может подорожать ресурс.