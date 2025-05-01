Бензин зі спиртом — що продають водіям з 1 травня і чи подорожчає пальне в Україні

Табло з цінами на пальне. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Кроком України до євроінтеграції стало зобов’язання додавати в бензин зневоднений етиловий спирт. Нововведення запрацювало з 1 травня 2025 року, що означає наявність на АЗС пального з 5%-м вмістом біоетанолу. Водіїв хвилює запитання, як вплине зміна на якість та ціну бензину.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що варто знати українцям про запровадження нового стандарту.

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Що змінилося в Україні

Народні депутати проголосували за закон щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту ще влітку 2024 року. Він є складовою євроінтеграції, оскільки в ЄС, Сполучених Штатах Америки та багатьох інших країнах давно їздять на бензині з часткою зневодненого етилового спирту.

Передбачається, що на всіх українських АЗС з 1 травня має продаватися пальне з 5% біоетанолу мінімум. Нововведення не торкнеться лише марок з октановим числом 98 і вище, а також бензину для створення резервів і постачання Міністерству оборони.

Вплив етанолу на двигуни

За інформацією консалтингової компанії "НафтоРинок", змішування бензину з біокомпонентами — це корисна процедура, оскільки етанол підвищує октанове число палива. Плюс легкий спирт забезпечить низкою технічних переваг:

покращить якість отриманого газоетанольного палива;

збільшить стійкість до детонації;

створить ефект охолодження двигуна, бо спирт має високу теплоту випаровування;

підвищить ефективність заповнення циліндрів;

знизить забруднюючі викиди незгорілих або частково згорілих молекул.

Сучасні автомобілі пристосовані до бензину з біоетанолом. Більше того, для українського ринку такий продукт не є новинкою, бо продається на деяких АЗС вже кілька років.

Чи підготувалися учасники ринку

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн розповів на власній сторінці у Facebook, що ключові мережі зупинили вибір на закупівлі готового продукту в Європі. Принаймні на етапі пристосування до нововведення компанії не будуть займатися самостійним змішуванням компонентів.

"Бачимо вже масований імпорт мережами OKKO, WOG, AMIC, UPG бензину Е5 з Польщі, Литви, Німеччини та Румунії. Тут ризику неякісного пального нема. Не знаю, що роблять так звані економ-мережі та інші периферійні гравці. Дехто з них обрав тактику виробництва спиртового бензину на нафтобазах", — написав експерт.

Він додав, що існує проблема потенційного розшарування пального на спирт, воду і низкооктановий бензин. Аби цього не сталося, необхідно заздалегідь очистити резервуари на нафтобазах і заправках, а також постійно моніторити якість, використовуючи спеціальні маркери води.

Великі мережи здійснювали такі роботи протягом останнього місяця мінімум, уточнив Сергій Куюн. Він порекомендував українцям принаймні у травні-червні утриматися від купівлі дешевого бензину, бо питання якості пального стоятиме дуже гостро.

Що буде з цінами в Україні

За словами аналітика компанії "НафтоРинок" Олександра Сіренка в коментарі РБК-Україна, водіям не варто хвилюватися через можливе подорожчання ресурсу. Навіть навпаки, бензинова складова подешевшала з огляду на падіння вартості нафти.

"Той бензин з біоетанолом, який зараз постачається до нас із-за кордону — трохи дорожчий за 95-й бензин. Ця різниця — невелика. Це питання 5-20 доларів на тонні — копійки на літрі", — зауважив Сіренко.

З часом мережі почнуть використовувати вітчизняний етанол, не витрачаючи кошти на імпорт. У перспективі спиртова складова навіть допоможе опустити ціни, враховуючи, що наша країна є потужним виробником цього продукту.

Більше того, у 2024 році ми експортували 99 000 тонн біоетанолу в Європу. Тож у недалекому майбутньому передбачається зменшення залежності України від імпорту нафтопродуктів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, травень приніс українцям чимало нововведень, окрім зобов’язання додавати в бензин біоетанол. Наприклад, деякі споживачі електроенергії тепер повинні платити більше, оскільки пільговий тариф скасували у зв’язку з завершенням опалювального сезону.

Також ми писали, що вміст 5% біоетанолу в бензині не шкодить сучасним двигунам за умови дотримання допустимих норм. Таке пальне покращує згоряння та знижує викиди, хоча в старих автомобілях можливі проблеми з фільтрами та ущільненнями через розчинення відкладень.