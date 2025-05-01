Бензин со спиртом — что продают водителям с 1 мая и подорожает ли топливо в Украине

Табло с ценами на топливо. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Шагом Украины к евроинтеграции стало обязательство добавлять в бензин обезвоженный этиловый спирт. Нововведение заработало с 1 мая 2025 года, что означает наличие на АЗС топлива с 5%-м содержанием биоэтанола. Водителей волнует вопрос, как повлияет изменение на качество и цену бензина.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что стоит знать украинцам о введении нового стандарта.

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Что изменилось в Украине

Народные депутаты проголосовали за закон об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта еще летом 2024 года. Он является составляющей евроинтеграции, поскольку в ЕС, Соединенных Штатах Америки и многих других странах давно ездят на бензине с долей обезвоженного этилового спирта.

Предполагается, что на всех украинских АЗС с 1 мая должно продаваться топливо с 5% биоэтанола минимум. Нововведение не коснется лишь марок с октановым числом 98 и выше, а также бензина для создания резервов и поставок Министерству обороны.

Влияние этанола на двигатели

По информации консалтинговой компании "НефтеРынок", смешивание бензина с биокомпонентами — это полезная процедура, поскольку этанол повышает октановое число топлива. Плюс легкий спирт обеспечит рядом технических преимуществ:

улучшит качество полученного газоэтанольного топлива;

увеличит устойчивость к детонации;

создаст эффект охлаждения двигателя, поскольку спирт имеет высокую теплоту испарения;

повысит эффективность заполнения цилиндров;

снизит загрязняющие выбросы несгоревших или частично сгоревших молекул.

Современные автомобили приспособлены к бензину с биоэтанолом. Более того, для украинского рынка такой продукт не является новинкой, ведь продается на некоторых АЗС уже несколько лет.

Подготовились ли участники рынка

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн рассказал на своей странице в Facebook, что ключевые сети остановили выбор на закупке готового продукта в Европе. По крайней мере на этапе приспособления к нововведению компании не будут заниматься самостоятельным смешиванием компонентов.

"Видим уже массированный импорт сетями OKKO, WOG, AMIC, UPG бензина Е5 из Польши, Литвы, Германии и Румынии. Здесь риска некачественного топлива нет. Не знаю, что делают так называемые эконом-сети и другие периферийные игроки. Некоторые из них выбрали тактику производства спиртового бензина на нефтебазах", — написал эксперт.

Он добавил, что существует проблема потенциального расслоения топлива на спирт, воду и низкооктановый бензин. Дабы этого не произошло, необходимо заранее очистить резервуары на нефтебазах и заправках, а также постоянно мониторить качество, используя специальные маркеры воды.

Крупные сети осуществляли такие работы в течение последнего месяца минимум, уточнил Сергей Куюн. Он порекомендовал украинцам в мае-июне воздержаться от покупки дешевого бензина, так как вопрос качества топлива будет стоять очень остро.

Что будет с ценами в Украине

По словам аналитика компании "НефтеРынок" Александра Сиренко в комментарии РБК-Украина, водителям не стоит волноваться из-за возможного подорожания ресурса. Даже наоборот, бензиновая составляющая подешевела ввиду падения стоимости нефти.

"Тот бензин с биоэтанолом, который сейчас поставляется к нам из-за границы — немного дороже 95-го бензина. Эта разница — небольшая. Это вопрос 5-20 долларов на тонне — копейки на литре", — отметил Сиренко.

Со временем сети начнут использовать отечественный этанол, не тратя средства на импорт. В перспективе спиртовая составляющая даже поможет опустить цены, учитывая, что наша страна является мощным производителем этого продукта.

Более того, в 2024 году мы экспортировали 99 000 тонн биоэтанола в Европу. Поэтому в недалеком будущем предполагается уменьшение зависимости Украины от импорта нефтепродуктов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, май принес украинцам немало нововведений, кроме обязательства добавлять в бензин биоэтанол. Например, некоторые потребители электроэнергии теперь должны платить больше, поскольку льготный тариф отменили в связи с завершением отопительного сезона.

Также мы писали, что содержание 5% биоэтанола в бензине не вредит современным двигателям при условии соблюдения допустимых норм. Такое топливо улучшает сгорание и снижает выбросы, хотя в старых автомобилях возможны проблемы с фильтрами и уплотнениями из-за растворения отложений.