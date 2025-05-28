В АТБ віддають продукти на 50% дешевше — на що встановили вигідні ціни

Дехто буде в захваті — які товари в АТБ коштують на 50% дешевше
Щоб економити гроші на продуктовому шопінгу, необхідно слідкувати за знижками в супермаркетах. Чимало великих мереж регулярно встановлюють акційні пропозиції, аби стимулювати продажі та спонукати відвідувачів активніше обирати товари. В АТБ приурочили чергові знижки до Дня захисту дітей.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають в АТБ набагато дешевше.
Великі знижки в АТБ
Міжнародний день захисту дітей — це щорічне свято, засноване в 1949 році рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Його відмічають 1 червня, влаштовуючи різні розважальні заходи. Мережа супермаркетів "АТБ" вирішила взяти участь у святкуванні на власний манер.
З 28 травня по 3 червня 2025 року відвідувачі магазинів можуть придбати широкий асортимент продуктів, які полюбляють діти, зі знижками до 50%. Акційними стали молочні десерти, морозиво, печиво, глазуровані сирки, соки, сухі сніданки, цукерки, чай тощо. Для українців знизили ціну на такі товари:
- морозиво — 24,90 грн замість 50,50 грн (-50%);
- тістечко бісквітне з молочною начинкою — 44,90 грн замість 90,90 грн (-50%);
- шоколад з цілим лісовим горіхом та шоколадно-карамельною начинкою — 117,90 грн замість 232,90 грн (-49%);
- батoнчик з арахiсoм і рисовими кульками — 14,50 грн замість 26,90 грн (-46%);
- нектар — 51,90 грн замість 80,70 грн (-35%);
- готовий снідaнок — 53,90 грн замість 83,40 грн (-35%);
- какао-напій — 72,50 грн замість 111,90 грн (-35%);
- печивo з начинкою зі смаком апельсину — 22,90 грн замість 35,30 грн (-35%);
- вафлі — 33,50 грн замість 50,90 грн (-34%);
- десерт сирковий зі смаком ванілі — 20,50 грн замість 29,70 грн (-30%).
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Знижки в АТБ. Фото: скриншот
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Знижки в АТБ. Фото: скриншот
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Знижки в АТБ. Фото: скриншот
Одночасно зі "Знижками до Дня захисту дітей" діють інші стандартні пропозиції. Споживачам доступні знижені ціни на безліч продуктів харчування в межах акцій "Економія", "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ", "7 днів", "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs" тощо. Можна вигідно придбати ковбасу, алкогольні напої, заморожені товари, фрукти/овочі, йогурти і багато іншого.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, ми знайшли найдешевшу упаковку курячих яєць в Україні. Близько 54 грн за десяток яєць категорії С2 — ціна у Варусі. Плюс там продають нефасований продукт за 3,99 грн/шт., завдяки чому вдасться економити до 15 грн на десятку.
Також ми писали, де водіям продають найдешевше пальне. Бензин А-95 трохи впав у ціні, проте популярні мережі АЗС встановили вартість, яка вища за середню по Україні. Йдеться про SOCAR, WOG та ОККО.
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