Штрафы водителям до 34 000 грн — за что можно поплатиться на дороге в 2025 году

Автомобили на парковке. Фото: УНИАН

Осуществляя регулярные пассажирские перевозки, нужно иметь соответствующую лицензию и зарегистрированный ФЛП. Иначе грозит большой штраф за незаконную деятельность. Водитель в Кировоградской области уже наткнулся на финансовое наказание.

Об этом рассказала пресс-служба Укртрансбезопасности в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Какой штраф за перевозку людей

По информации Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, инспекторы в ходе рейдовой проверки остановили легковой автомобиль. Оказалось, что водитель использовал транспортное средство для перевозки пассажиров на заказ. Но его деятельность вызвала немало вопросов.

"В ходе проверки документов, на основании которых осуществляется перевозка пассажиров, было установлено, что владелец ТС не является субъектом хозяйственной деятельности и не имеет лицензии на осуществление такой деятельности", — констатировали специалисты Укртрансбезопасности.

На водителя составили протокол по части 1 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а именно осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования и без получения лицензии. Наказание предусматривает:

финансовую санкцию в размере 1000-2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 до 34 000 грн);

конфискацию изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения административного правонарушения.

Окончательное решение о наказании примет суд. В Укртрансбезопасности призвали перевозчиков не избегать регистрации предпринимательской деятельности и работать исключительно на основании действительных разрешительных документов.

Как заплатить штраф за админнарушение

Украинцы могут получить электронное постановление о привлечении к административной ответственности в мобильном приложении "Дія". Чтобы заплатить штраф, не нужно выходить из дома, достаточно осуществить несложный алгоритм:

зайти в приложение;

открыть раздел "Услуги" — "Штрафы" — "Судебные штрафы";

выбрать нужный штраф;

покрыть финансовое обязательство.

Квитанция об уплате автоматически поступит в суд, и после зачисления денег дело закроют. Так минимизируется бюрократия, а люди получают возможность сэкономить свое время, ведь нет необходимости стоять в очереди для выдачи бумажного судебного решения и реквизитов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в городском общественном транспорте за крупногабаритные вещи нужно доплачивать (купить отдельный билет), иначе пассажира могут не пустить в салон. Бесплатно перевозить разрешается только поклажу весом до 30 кг.

Также мы писали, что физических лиц-предпринимателей ждут повышенные штрафы с 1 августа 2025 года. За осуществление деятельности без регистратора расчетных операций, невыдачу фискального чека, неправильные реквизиты и т.д. придется заплатить 100% от стоимости товаров.