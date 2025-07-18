Штрафи водіям до 34 000 грн — за що можна поплатитися на дорозі у 2025 році

Автомобілі на паркінгу. Фото: УНІАН

Здійснюючи регулярні пасажирські перевезення, потрібно мати відповідну ліцензію та зареєстрований ФОП. Інакше загрожує великий штраф за незаконну діяльність. Водій у Кіровоградській області вже натрапив на фінансове покарання.

Про це розповіла пресслужба Укртрансбезпеки у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Який штраф за перевезення людей

За інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті, інспектори під час рейдової перевірки зупинили легковий автомобіль. Виявилося, що водій використовував транспортний засіб для перевезення пасажирів на замовлення. Але його діяльність викликала чимало запитань.

"Під час перевірки документів, на підставі яких здійснюється перевезення пасажирів, було встановлено, що власник ТЗ не є суб’єктом господарської діяльності та не має ліцензії на здійснення такої діяльності", — констатували фахівці Укртрансбезпеки.

На водія склали протокол за частиною 1 статті 164 Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання і без отримання ліцензії. Покарання передбачає:

фінансову санкцію в розмірі 1 000-2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 34 000 грн);

конфіскацію виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення.

Остаточне рішення про покарання ухвалить суд. В Укртрансбезпеці закликали перевізників не уникати реєстрації підприємницької діяльності та працювати виключно на підставі дійсних дозвільних документів.

Як сплатити штраф за адмінпорушення

Українці можуть отримати електронну постанову про притягнення до адміністративної відповідальності в мобільному застосунку "Дія". Щоб сплатити штраф, не потрібно виходити з дому, достатньо здійснити нескладний алгоритм:

зайти в додаток;

відкрити розділ "Послуги" — "Штрафи" — "Судові штрафи";

вибрати потрібний штраф;

покрити фінансове зобов’язання.

Квитанція про сплату автоматично надійде до суду, і після зарахування коштів справу закриють. Так мінімізується бюрократія, а люди отримують змогу заощадити свій час, бо немає потреби стояти в черзі для видачі паперового судового рішення та реквізитів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у міському громадському транспорті за великогабаритні речі потрібно доплачувати (купити окремий квиток), інакше пасажира можуть не пустити до салону. Безплатно перевозити дозволяється тільки поклажу вагою до 30 кг.

Також ми писали, що фізичних осіб-підприємців чекають підвищені штрафи з 1 серпня 2025 року. За здійснення діяльності без реєстратора розрахункових операцій, невидачу фіскального чека, неправильні реквізити тощо доведеться сплатити 100% від вартості товарів.