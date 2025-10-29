Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Некоторых ФЛП ждут перемены с 1 января — к чему готовиться в 2026

Некоторых ФЛП ждут перемены с 1 января — к чему готовиться в 2026

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 09:05
обновлено: 12:58
Терминал для ФЛП — кто обязательно должен установить с 1 января и какие будут штрафы
Книжный рынок в Киеве. Фото: УНИАН

Некоторых предпринимателей ждут весомые изменения с 1 января 2026 года. Часть ФЛП обяжут установить POS-терминалы для приема безналичной оплаты за товары, иначе нарушителям грозят немаленькие штрафы.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 29.07.2022 № 894.

Реклама
Читайте также:

Кто должен установить POS-терминал

Документ предусматривает поэтапное введение требования о наличии платежного терминала для определенных категорий торговцев. Например, в течение последних трех лет новые правила устанавливали для предпринимателей, осуществлявших хозяйственную деятельность в населенных пунктах с разной численностью.

Но действие постановления не касалось плательщиков единого налога 1 группы. Вскоре даже ФЛП, торгующим на рынках, придется установить POS-терминал, дабы принимать у клиентов безналичные платежи. С 1 января 2026 года требование распространится на:

  • торговцев 1 группы упрощенной системы;
  • продавцов, которые используют торговые автоматы (по продаже кофе, воды, снеков и т.д.);
  • ФЛП, осуществляющих выездную (выносную) торговлю (например, с лотков на улице);
  • продавцов собственноручно выращенной или откормленной продукции (фермеров).

При этом не обязательно устанавливать именно POS-терминал. Его можно заменить альтернативами, такими как мобильный эквайринг, QR-коды, онлайн-платежи и тому подобное. Главное — обеспечить в точке продажи возможность безналичных расчетов.

Требования постановления не распространяются на торговцев, осуществляющих деятельность на временно оккупированных территориях или в зонах проведения военных (боевых) действий. Населенный пункт или община должна быть внесена в перечень, утвержденный приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Какие штрафы за отсутствие терминала

Игнорирование нового правила повлечет за собой наложение немаленьких штрафных санкций. Во-первых, статья 163-15 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание за несоблюдение требований по обеспечению возможности расчетов с использованием электронных платежных средств — от 1 700 до 17 000 грн.

Во-вторых, статья 23 закона "О защите прав потребителей" позволяет Госпродпотребслужбе привлекать к ответственности за ограничение в праве клиента свободно осуществлять безналичные расчеты. Штраф — 8 500 грн.

В-третьих, статья 155 КУоАП предусматривает финансовую санкцию в размере от 17 до 170 грн за нарушение правил торговли. Общая максимальная сумма, которую могут взыскать контролирующие органы с ФЛП, достигает 25 670 грн при условии повторного привлечения к ответственности в течение года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые предприниматели могут не платить военный сбор и единый налог в ноябре или любом другом месяце в течение года. Льготу имеют ФЛП на больничном (более 30 дней) и в отпуске.

Также мы писали, кого из ФЛП налоговая может проверить первым. Под риск мониторинга подпадают предприниматели, которые не соблюдают зарплатные требования, не ведут первичный учет товара и имеют подозрительные кассовые операции.

ФЛП товары штрафы продажа оплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации