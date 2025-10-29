Терминал для ФЛП — кто обязательно должен установить с 1 января и какие будут штрафы

Книжный рынок в Киеве. Фото: УНИАН

Некоторых предпринимателей ждут весомые изменения с 1 января 2026 года. Часть ФЛП обяжут установить POS-терминалы для приема безналичной оплаты за товары, иначе нарушителям грозят немаленькие штрафы.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 29.07.2022 № 894.

Реклама

Читайте также:

Кто должен установить POS-терминал

Документ предусматривает поэтапное введение требования о наличии платежного терминала для определенных категорий торговцев. Например, в течение последних трех лет новые правила устанавливали для предпринимателей, осуществлявших хозяйственную деятельность в населенных пунктах с разной численностью.

Но действие постановления не касалось плательщиков единого налога 1 группы. Вскоре даже ФЛП, торгующим на рынках, придется установить POS-терминал, дабы принимать у клиентов безналичные платежи. С 1 января 2026 года требование распространится на:

торговцев 1 группы упрощенной системы;

продавцов, которые используют торговые автоматы (по продаже кофе, воды, снеков и т.д.);

ФЛП, осуществляющих выездную (выносную) торговлю (например, с лотков на улице);

продавцов собственноручно выращенной или откормленной продукции (фермеров).

При этом не обязательно устанавливать именно POS-терминал. Его можно заменить альтернативами, такими как мобильный эквайринг, QR-коды, онлайн-платежи и тому подобное. Главное — обеспечить в точке продажи возможность безналичных расчетов.

Требования постановления не распространяются на торговцев, осуществляющих деятельность на временно оккупированных территориях или в зонах проведения военных (боевых) действий. Населенный пункт или община должна быть внесена в перечень, утвержденный приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Какие штрафы за отсутствие терминала

Игнорирование нового правила повлечет за собой наложение немаленьких штрафных санкций. Во-первых, статья 163-15 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание за несоблюдение требований по обеспечению возможности расчетов с использованием электронных платежных средств — от 1 700 до 17 000 грн.

Во-вторых, статья 23 закона "О защите прав потребителей" позволяет Госпродпотребслужбе привлекать к ответственности за ограничение в праве клиента свободно осуществлять безналичные расчеты. Штраф — 8 500 грн.

В-третьих, статья 155 КУоАП предусматривает финансовую санкцию в размере от 17 до 170 грн за нарушение правил торговли. Общая максимальная сумма, которую могут взыскать контролирующие органы с ФЛП, достигает 25 670 грн при условии повторного привлечения к ответственности в течение года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые предприниматели могут не платить военный сбор и единый налог в ноябре или любом другом месяце в течение года. Льготу имеют ФЛП на больничном (более 30 дней) и в отпуске.

Также мы писали, кого из ФЛП налоговая может проверить первым. Под риск мониторинга подпадают предприниматели, которые не соблюдают зарплатные требования, не ведут первичный учет товара и имеют подозрительные кассовые операции.