Термінал для ФОП — хто обов’язково має встановити з 1 січня та які будуть штрафи

Книжковий ринок у Києві. Фото: УНІАН

Деяких підприємців чекають вагомі зміни з 1 січня 2026 року. Частину ФОПів зобов’яжуть встановити POS-термінали для приймання безготівкової оплати за товари, інакше порушникам загрожують немаленькі штрафи.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 29.07.2022 № 894.

Хто повинен встановити POS-термінал

Документ передбачає поетапне запровадження вимоги щодо наявності платіжного терміналу для певних категорій торговців. Наприклад, протягом останніх трьох років нові правила встановлювали для підприємців, які провадили господарську діяльність у населених пунктах із різною чисельністю.

Але дія постанови не торкалася платників єдиного податку 1 групи. Невдовзі навіть ФОПам, які торгують на ринках, доведеться встановити POS-термінал, аби приймати у клієнтів безготівкові платежі. З 1 січня 2026 року вимога пошириться на:

торговців 1 групи спрощеної системи;

продавців, які використовують торгові автомати (з продажу кави, води, снеків тощо);

ФОПів, які здійснюють виїзну (виносну) торгівлю (наприклад, із лотків на вулиці);

продавців власноручно вирощеної або відгодованої продукції (фермерів).

Водночас не обов’язково встановлювати саме POS-термінал. Його можна замінити альтернативами, як от мобільний еквайринг, QR-коди, онлайн-платежі тощо. Головне — забезпечити в точці продажу можливість безготівкових розрахунків.

Вимоги постанови не поширюються на торговців, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях або в зонах проведення воєнних (бойових) дій. Населений пункт або громада повинна бути внесена у перелік, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Які штрафи за відсутність терміналу

Ігнорування нового правила потягне за собою накладання немаленьких штрафних санкцій. По-перше, стаття 163-15 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає покарання за недотримання вимог щодо забезпечення можливості розрахунків із використанням електронних платіжних засобів — від 1 700 до 17 000 грн.

По-друге, стаття 23 закону "Про захист прав споживачів" дозволяє Держпродспоживслужбі притягувати до відповідальності за обмеження у праві клієнта вільно здійснювати безготівкові розрахунки. Штраф — 8 500 грн.

По-третє, стаття 155 КУпАП передбачає фінансову санкцію в розмірі від 17 до 170 грн за порушення правил торгівлі. Загальна максимальна сума, яку можуть стягнути контролюючі органи з ФОПа, сягає 25 670 грн за умови повторного притягнення до відповідальності протягом року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі підприємці можуть не платити військовий збір та єдиний податок у листопаді чи будь-якому іншому місяці протягом року. Пільгу мають ФОПи на лікарняному (понад 30 днів) та у відпустці.

Також ми писали, кого з ФОПів податкова може перевірити першим. Під ризик моніторингу підпадають підприємці, які не дотримуються зарплатних вимог, не ведуть первинний облік товару та мають підозрілі касові операції.