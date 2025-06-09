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Главная Экономика Не все украинцы должны платить туристический сбор — у кого льготы

Не все украинцы должны платить туристический сбор — у кого льготы

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 08:12
Туристический сбор в 2025 — какие ставки налога в Украине и кто может не платить
Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Местные советы имеют полномочия устанавливать налог в виде туристического сбора. Его платят собственно туристы за временное пребывание на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Возникает вопрос, какие размеры сбора в Украине и кого освободили от налога.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив.

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Ставки туристического сбора в 2025

Согласно информации Государственной налоговой службы, предельные размеры туристического сбора в Украине по состоянию на 2025 год такие:

  • до 0,5% от минимальной заработной платы — для внутреннего туризма;
  • до 5% от МЗП — для въездного туризма.

Расчет происходит на основании количества дней временного размещения в населенном пункте. Учитывая, что минимальная зарплата равна 8 000 грн в 2025 году, то максимальные ставки находятся на уровне 40 грн/сутки и 400 грн/сутки для внутреннего и въездного туризма соответственно.

"Такая дифференциация ставок направлена на поддержку внутреннего туризма и более активное привлечение средств от иностранных туристов для развития местной инфраструктуры", — отметил специалист.

Кого освободили от туристического сбора

Плательщиками налога являются физические лица, в частности граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Некоторых освободили от сбора, причем законодательство предусматривает довольно широкий перечень льготников, что сужает базу налогообложения. Средства не взимают с:

  • постоянных жителей населенного пункта;
  • работников в командировке, которые селятся в частном жилье;
  • лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и сопровождающих лиц с инвалидностью I группы (не более одного);
  • ветеранов войны;
  • участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
  • лиц, прибывших по путевкам на лечение или реабилитацию;
  • несовершеннолетних;
  • членов семьи первой степени родства (родители, муж/жена, дети) и второй степени (братья/сестры, бабушка/дед, внуки), которые временно размещаются в частном жилье родственника.

Туристический сбор платят не физические лица, которые приезжают в населенный пункт, а налоговые агенты. Ими выступают юридические лица и ФЛП, предоставляющие услуги по временному размещению, квартирно-посреднические организации и владельцы жилья. Чаще всего налог включают в счет за проживание в отеле, а затем перечисляют в местный бюджет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых украинцев освободили от налога на недвижимость. Льготы получили граждане, которые владеют жильем в пределах нормы, пострадавшие из-за войны, участники боевых действий, уязвимые категории детей и семей, учреждения образования/культуры/религии.

Также мы писали, на что можно использовать средства со счёта ФЛП, а что запрещено делать со своими деньгами предпринимателям. Личные расходы недопустимы, сначала необходимо снять наличные со счета или отправить часть суммы на банковскую карту.

туристы налоги деньги жилье льготы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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