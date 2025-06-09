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Головна Економіка Деякі українці можуть не платити туристичний збір — у кого пільги

Деякі українці можуть не платити туристичний збір — у кого пільги

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 08:12
Туристичний збір у 2025 — які ставки податку в Україні та хто може не платити
Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Місцеві ради мають повноваження встановлювати податок у вигляді туристичного збору. Його сплачують власне туристи за тимчасове перебування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Постає питання, які розміри збору в Україні та кого звільнили від податку.

Про це розповів адвокат Богдан Янків.

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Ставки туристичного збору у 2025

Згідно з інформацією Державної податкової служби, граничні розміри туристичного збору в Україні станом на 2025 рік такі:

  • до 0,5% від мінімальної заробітної плати — для внутрішнього туризму;
  • до 5% від МЗП — для в’їзного туризму.

Розрахунок відбувається на підставі кількості днів тимчасового розміщення в населеному пункті. Враховуючи, що мінімальна зарплата дорівнює 8 000 грн у 2025 році, то максимальні ставки перебувають на рівні 40 грн/доба і 400 грн/доба для внутрішнього та в’їзного туризму відповідно.

"Така диференціація ставок спрямована на підтримку внутрішнього туризму та більш активне залучення коштів від іноземних туристів для розвитку місцевої інфраструктури", — зазначив фахівець.

Кого звільнили від туристичного збору

Платниками податку є фізичні особи, зокрема громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Декого звільнили від збору, причому законодавство передбачає доволі широкий перелік пільговиків, що звужує базу оподаткування. Кошти не стягують з:

  • постійних мешканців населеного пункту;
  • працівників у відряджені, які селяться у приватному житлі;
  • осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та супроводжуючих осіб з інвалідністю І групи (не більше одного);
  • ветеранів війни;
  • учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • осіб, які прибули за путівками на лікування чи реабілітацію;
  • неповнолітніх;
  • членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти) та другого ступеня (брати/сестри, бабуся/дід, онуки), які тимчасово розміщуються в приватному житлі родича.

Туристичний збір сплачують не фізичні особи, які приїжджають в населений пункт, а податкові агенти. Ними виступають юридичні особи та ФОПи, що надають послуги з тимчасового розміщення, квартирно-посередницькі організації та власники житла. Найчастіше податок включають у рахунок за проживання в готелі, а потім перераховують до місцевого бюджету.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких українців звільнили від податку на нерухомість. Пільги отримали громадяни, які володіють житлом у межах норми, постраждалі через війну, учасники бойових дій, вразливі категорії дітей і родин, установи освіти/культури/релігії.

Також ми писали, на що можна використовувати кошти з рахунку ФОП, а що заборонено робити зі своїми грошима підприємцям. Особисті витрати неприпустимі, спочатку необхідно зняти готівку з рахунку чи відправити частину суми на банківську картку.  

туристи податки гроші житло пільги
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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