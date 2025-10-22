Какие товары невозможно вернуть в магазин в течение 14 дней — полный список

Покупатель в магазине. Фото: Unsplash

Бывают случаи, когда купленный товар не подошел по форме, цвету, габаритам, фасону или другим параметрам. Украинское законодательство позволяет потребителям вернуть или обменять продукцию надлежащего качества в магазин в течение 14 дней. Но некоторые вещи вообще не подлежат возврату.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары не получится вернуть продавцу.

Список товаров, которые не подлежат возврату

Согласно статье 9 закона "О защите прав потребителей", в течение 14 дней после покупки разрешено обменять продукцию надлежащего качества на аналогичную или вернуть и забрать деньги. Однако в постановлении Кабинета Министров от 19.03.1994 №172 определен перечень товаров, не подлежащих обмену/возврату. В него входят:

продовольственные товары;

лекарственные препараты и средства;

предметы сангигиены;

фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага;

корсетные товары;

парфюмерно-косметические изделия;

перьево-пуховые изделия;

детские игрушки мягкие;

детские игрушки резиновые надувные;

зубные щетки;

мундштуки;

аппараты для бритья;

помазки для бритья;

расчески и щетки массажные;

сурдины (для духовых музыкальных инструментов);

подбородники для скрипки;

перчатки;

ткани;

тюлегардинные и кружевные полотна;

ковровые изделия метражные;

белье нательное;

белье постельное;

чулочно-носочные изделия;

товары в аэрозольной упаковке;

печатные издания;

линейный и листовой металлопрокат, трубная продукция, пиломатериалы, погонажные (плинтус, наличник), плитные материалы (древесноволокнистые и древесностружечные плиты, фанера) и стекло, нарезанные или раскроенные под размер, определенный покупателем (заказчиком);

аудио-, видеокассеты, диски для лазерных систем считывания с записью;

изделия из натуральных и искусственных волос (парики);

товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки для кормления);

инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т.д.);

ювелирные изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Отметим, Кабмин утвердил новый "Перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату)" в ноябре 2024 года. Этот список намного короче и включает:

лекарственные средства;

средства личной гигиены (зубные щетки, щетки для волос, кисточки для ресниц или ногтей, помазки для бритья, щетки для личной гигиены, маникюрные, педикюрные инструменты и т.д.);

косметическую продукцию;

моющие средства без защитной упаковки, которая препятствует свободному доступу к таким товарам;

товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

А постановление КМУ от 19.03.1994 № 172 с широким перечнем утратит силу. Однако это произойдет не раньше дня прекращения или отмены военного положения в Украине. Поэтому на октябрь 2025 года действует постановление правительства "О реализации отдельных положений Закона "О защите прав потребителей".

Что еще нужно знать украинцам

