Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Деякі товари не можна повертати в магазин — повний список у 2025

Деякі товари не можна повертати в магазин — повний список у 2025

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 09:05
Оновлено: 12:56
Які товари неможливо повернути в магазин упродовж 14 днів — повний список
Покупець в магазині. Фото: Unsplash

випадки, коли куплений товар не підійшов за формою, кольором, габаритами, фасоном чи іншими параметрами. Українське законодавство дозволяє споживачам повернути чи обміняти продукцію належної якості в магазин упродовж 14 днів. Але деякі речі взагалі не підлягають поверненню.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари не вийде повернути продавцю.

Реклама
Читайте також:

Список товарів, що не підлягають поверненню

Згідно зі статтею 9 закону "Про захист прав споживачів", упродовж 14 днів після купівлі дозволено обміняти продукцію належної якості на аналогічну чи повернути і забрати кошти. Водночас у постанові Кабінету Міністрів від 19.03.1994 №172 визначено перелік товарів, які не підлягають обміну/поверненню. В нього входять:

  • продовольчі товари;
  • лікарські препарати і засоби;
  • предмети сангігієни;
  • фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;
  • корсетні товари;
  • парфюмерно-косметичні вироби;
  • пір'яно-пухові вироби;
  • дитячі іграшки м'які;
  • дитячі іграшки гумові надувні;
  • зубні щітки;
  • мундштуки;
  • апарати для гоління;
  • помазки для гоління;
  • розчіски, гребенці та щітки масажні;
  • сурдини (для духових музичних інструментів);
  • скрипічні підборіддя;
  • рукавички;
  • тканини;
  • тюлегардинні і мереживні полотна;
  • килимові вироби метражні;
  • білизна натільна;
  • білизна постільна;
  • панчішно-шкарпеткові вироби;
  • товари в аерозольній упаковці;
  • друковані видання;
  • лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);
  • аудіо-,  відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;
  • вироби з натурального та штучного волосся (перуки);
  • товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування);
  • інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо);
  • ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Зауважимо, Кабмін затвердив новий "Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню)" в листопаді 2024 року. Цей список набагато коротший і включає:

  • лікарські засоби;
  • засоби особистої гігієни (зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій чи нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні, педикюрні інструменти тощо);
  • косметичну продукцію;
  • мийні засоби без захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів;
  • товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Натомість постанова КМУ від 19.03.1994 № 172 із широким переліком втратить чинність. Однак це станеться не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Тож на жовтень 2025 року діє постанова уряду "Про реалізацію окремих положень Закону "Про захист прав споживачів".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі посилки можуть конфіскувати на кордоні. Міжнародні вантажі, вміст яких не відповідає офіційній документації, підлягають вилученню, а відправнику загрожує великий штраф.

Також ми писали, що деякі товари, придбані за кордоном, потрібно декларувати при ввезені в Україну. Якщо вартість подарунків перевищує 500 євро, то необхідно сплатити податки, інакше загрожує штраф.

закон товари магазини покупки повернення
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації