Які товари неможливо повернути в магазин упродовж 14 днів — повний список

випадки, коли куплений товар не підійшов за формою, кольором, габаритами, фасоном чи іншими параметрами. Українське законодавство дозволяє споживачам повернути чи обміняти продукцію належної якості в магазин упродовж 14 днів. Але деякі речі взагалі не підлягають поверненню.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари не вийде повернути продавцю.

Список товарів, що не підлягають поверненню

Згідно зі статтею 9 закону "Про захист прав споживачів", упродовж 14 днів після купівлі дозволено обміняти продукцію належної якості на аналогічну чи повернути і забрати кошти. Водночас у постанові Кабінету Міністрів від 19.03.1994 №172 визначено перелік товарів, які не підлягають обміну/поверненню. В нього входять:

продовольчі товари;

лікарські препарати і засоби;

предмети сангігієни;

фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;

корсетні товари;

парфюмерно-косметичні вироби;

пір'яно-пухові вироби;

дитячі іграшки м'які;

дитячі іграшки гумові надувні;

зубні щітки;

мундштуки;

апарати для гоління;

помазки для гоління;

розчіски, гребенці та щітки масажні;

сурдини (для духових музичних інструментів);

скрипічні підборіддя;

рукавички;

тканини;

тюлегардинні і мереживні полотна;

килимові вироби метражні;

білизна натільна;

білизна постільна;

панчішно-шкарпеткові вироби;

товари в аерозольній упаковці;

друковані видання;

лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, наличник), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);

аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;

вироби з натурального та штучного волосся (перуки);

товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування);

інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо);

ювелірні вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Зауважимо, Кабмін затвердив новий "Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню)" в листопаді 2024 року. Цей список набагато коротший і включає:

лікарські засоби;

засоби особистої гігієни (зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій чи нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні, педикюрні інструменти тощо);

косметичну продукцію;

мийні засоби без захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів;

товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Натомість постанова КМУ від 19.03.1994 № 172 із широким переліком втратить чинність. Однак це станеться не раніше дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Тож на жовтень 2025 року діє постанова уряду "Про реалізацію окремих положень Закону "Про захист прав споживачів".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі посилки можуть конфіскувати на кордоні. Міжнародні вантажі, вміст яких не відповідає офіційній документації, підлягають вилученню, а відправнику загрожує великий штраф.

Також ми писали, що деякі товари, придбані за кордоном, потрібно декларувати при ввезені в Україну. Якщо вартість подарунків перевищує 500 євро, то необхідно сплатити податки, інакше загрожує штраф.