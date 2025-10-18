Конфіскація посилок — чому товари з Європи можуть не доїхати до отримувачів

Посилки з-за кордону. Фото: Unsplash

Замовляючи відправку посилок з-за кордону, необхідно переконатися, що будуть дотримані всі вимоги, інакше вантаж можуть конфіскувати. Товари з Європи проходять митний контроль, тож необхідно слідкувати за правильністю інформації в документах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які міжнародні посилки можуть конфіскувати на українському кордоні.

Реклама

Читайте також:

Неправдива інформація в документах

У 2025 році Митний кодекс поповнився новою статтею щодо адміністративної відповідальності за порушення правил пересилання через кордон України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Проблеми будуть через невідповідність даних, заявлених у митній декларації чи інших документах.

Наприклад, якщо не співпадає кількість товару, їх найменування чи взагалі наявність конкретного продукту, то посилку можуть конфіскувати, згідно зі статтею 473 Митного кодексу. Плюс передбачено штраф у розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів.

Які ще посилки з-за кордону конфісковують

Частина 2 цієї ж статті говорить, що конфіскація речей у міжнародних експрес-відправленнях обов’язкова за наявності заборонених до пересилання товарів. Йдеться про:

зброю і вибухові речовини;

наркотичні засоби;

культурні цінності;

матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду.

Також конфіскації не уникнути, якщо в митників з’явиться підозра на провезення контрабанди. В окремих випадках можливе вилучення посилки представниками правоохоронних органів, зокрема за наявності підстав, пов'язаних із кримінальним розслідуванням.

Нагадаємо, Укрпошта запускає власну мережу поштоматів — до кінця 2025 року планує встановити 100 пристроїв у Києві та Одесі. Нові поштомати працюватимуть навіть без світла чи інтернету.

Також ми писали, що з 1 жовтня Укрпошта тимчасово знизила тарифи на доставку посилок до США. Тепер вартість залежить від фактичної ваги, а не об’єму, що допоможе підприємцям утримати експорт.