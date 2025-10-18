Конфискация посылок — почему товары из Европы могут не доехать до получателей

Штрафы и конфискация — какие посылки из Европы не пройдут границу
Заказывая отправку посылок из-за границы, необходимо убедиться, что будут соблюдены все требования, иначе груз могут конфисковать. Товары из Европы проходят таможенный контроль, поэтому необходимо следить за правильностью информации в документах.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие международные посылки могут конфисковать на украинской границе.
Неправдивая информация в документах
В 2025 году Таможенный кодекс пополнился новой статьей об административной ответственности за нарушение правил пересылки через границу Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Проблемы будут из-за несоответствия данных, заявленных в таможенной декларации или других документах.
Например, если не совпадает количество товара, их наименование или вообще наличие конкретного продукта, то посылку могут конфисковать, согласно статье 473 Таможенного кодекса. Плюс предусмотрен штраф в размере от 30% до 50% стоимости этих товаров.
Какие еще посылки из-за границы конфискуют
Часть 2 этой же статьи гласит, что конфискация вещей в международных экспресс-отправлениях обязательна при наличии запрещенных к пересылке товаров. Речь идет о:
- оружии и взрывчатых веществах;
- наркотических средствах;
- культурных ценностях;
- материалах, содержащих пропаганду идей войны, расизма, расовой дискриминации и геноцида.
Также конфискации не избежать, если у таможенников появится подозрение на провоз контрабанды. В отдельных случаях возможно изъятие посылки представителями правоохранительных органов, в частности при наличии оснований, связанных с уголовным расследованием.
