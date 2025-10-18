Конфискация посылок — почему товары из Европы могут не доехать до получателей

Посылки из-за границы. Фото: Unsplash

Заказывая отправку посылок из-за границы, необходимо убедиться, что будут соблюдены все требования, иначе груз могут конфисковать. Товары из Европы проходят таможенный контроль, поэтому необходимо следить за правильностью информации в документах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие международные посылки могут конфисковать на украинской границе.

Реклама

Читайте также:

Неправдивая информация в документах

В 2025 году Таможенный кодекс пополнился новой статьей об административной ответственности за нарушение правил пересылки через границу Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Проблемы будут из-за несоответствия данных, заявленных в таможенной декларации или других документах.

Например, если не совпадает количество товара, их наименование или вообще наличие конкретного продукта, то посылку могут конфисковать, согласно статье 473 Таможенного кодекса. Плюс предусмотрен штраф в размере от 30% до 50% стоимости этих товаров.

Какие еще посылки из-за границы конфискуют

Часть 2 этой же статьи гласит, что конфискация вещей в международных экспресс-отправлениях обязательна при наличии запрещенных к пересылке товаров. Речь идет о:

оружии и взрывчатых веществах;

наркотических средствах;

культурных ценностях;

материалах, содержащих пропаганду идей войны, расизма, расовой дискриминации и геноцида.

Также конфискации не избежать, если у таможенников появится подозрение на провоз контрабанды. В отдельных случаях возможно изъятие посылки представителями правоохранительных органов, в частности при наличии оснований, связанных с уголовным расследованием.

Напомним, Укрпошта запускает собственную сеть почтоматов — до конца 2025 года планирует установить 100 устройств в Киеве и Одессе. Новые почтоматы будут работать даже без света или интернета.

Также мы писали, что с 1 октября Укрпошта временно снизила тарифы на доставку посылок в США. Теперь стоимость зависит от фактического веса, а не объема, что поможет предпринимателям удержать экспорт.