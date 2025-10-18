Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Штрафы и конфискация — какие посылки из Европы не пройдут границу

Штрафы и конфискация — какие посылки из Европы не пройдут границу

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 14:05
обновлено: 14:35
Конфискация посылок — почему товары из Европы могут не доехать до получателей
Посылки из-за границы. Фото: Unsplash

Заказывая отправку посылок из-за границы, необходимо убедиться, что будут соблюдены все требования, иначе груз могут конфисковать. Товары из Европы проходят таможенный контроль, поэтому необходимо следить за правильностью информации в документах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие международные посылки могут конфисковать на украинской границе.

Реклама
Читайте также:

Неправдивая информация в документах

В 2025 году Таможенный кодекс пополнился новой статьей об административной ответственности за нарушение правил пересылки через границу Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Проблемы будут из-за несоответствия данных, заявленных в таможенной декларации или других документах.

Например, если не совпадает количество товара, их наименование или вообще наличие конкретного продукта, то посылку могут конфисковать, согласно статье 473 Таможенного кодекса. Плюс предусмотрен штраф в размере от 30% до 50% стоимости этих товаров.

Какие еще посылки из-за границы конфискуют

Часть 2 этой же статьи гласит, что конфискация вещей в международных экспресс-отправлениях обязательна при наличии запрещенных к пересылке товаров. Речь идет о:

  • оружии и взрывчатых веществах;
  • наркотических средствах;
  • культурных ценностях;
  • материалах, содержащих пропаганду идей войны, расизма, расовой дискриминации и геноцида.

Также конфискации не избежать, если у таможенников появится подозрение на провоз контрабанды. В отдельных случаях возможно изъятие посылки представителями правоохранительных органов, в частности при наличии оснований, связанных с уголовным расследованием.

Напомним, Укрпошта запускает собственную сеть почтоматов — до конца 2025 года планирует установить 100 устройств в Киеве и Одессе. Новые почтоматы будут работать даже без света или интернета.

Также мы писали, что с 1 октября Укрпошта временно снизила тарифы на доставку посылок в США. Теперь стоимость зависит от фактического веса, а не объема, что поможет предпринимателям удержать экспорт.

Таможенная служба штрафы почта конфискация посылки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации