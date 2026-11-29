Мужчина в налоговой. Фото: УНИАН

Украинцев предупредили о важном сроке подачи документов в налоговую службу. До конца декабря остается возможность вернуть часть налога, уплаченного с заработной платы. Это касается граждан, у которых в прошлом году были определенные расходы, например, они оплачивали обучение, погашали проценты по ипотеке или вносили взносы по договору долгосрочного страхования жизни.

Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины и народный депутат Даниил Гетманцев, передают Новини.LIVE.

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За какие расходы можно получить компенсацию

Украинцы имеют право на налоговую скидку, которая позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанного из заработной платы. Воспользоваться этим механизмом могут люди, у которых в 2025 году были расходы, предусмотренные для такого возмещения.

Например, право на скидку предоставляется в случае:

оплаты собственного обучения;

оплаты обучения ребенка в украинском учебном заведении;

уплаты процентов по ипотечному кредиту;

взносов по договору долгосрочного страхования жизни.

При этом для каждого вида расходов предусмотрены отдельные условия начисления налоговой скидки и ограничения.

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Сколько денег можно вернуть

Как пояснил Даниил Гетманцев, размер налоговой скидки зависит от суммы расходов и НДФЛ, который человек уплатил со своей зарплаты в течение 2025 года.

Например, если украинец в прошлом году заплатил 10 000 грн за обучение, то при соблюдении необходимых условий можно вернуть до 1 800 грн. Однако сумма компенсации зависит не только от стоимости образования, но и от размера уплаченного налога.

Какие документы необходимо подать

Для получения налоговой скидки гражданин должен подготовить декларацию об имущественном положении и доходах с приложением, в котором рассчитывается сумма компенсации.

Дополнительно в налоговую необходимо подать:

копии документов, подтверждающих оплату расходов;

копии соответствующих договоров;

справку о заработной плате и удержанном налоге;

документ, подтверждающий родство, если оплачивалось обучение ребенка.

Кроме того, в декларации необходимо указать банковские реквизиты счета, на который должны быть возвращены средства.

Срок до конца декабря

Воспользоваться правом на получение налоговой скидки по расходам 2025 года украинцы могут до 31 декабря 2026 года включительно. Если до установленного срока не подать документы, получить возмещение не удастся, поэтому украинцам советуют не откладывать процедуру на последний момент.

"Не откладывайте на последние дни декабря. Если не воспользоваться правом на скидку по расходам 2025 года до конца этого года, на 2027-й оно не переносится", — предупредил Даниил Гетманцев.

Подать документы на скидку можно лично в отделении Государственной налоговой службы по месту налогового адреса или воспользоваться Электронным кабинетом плательщика.

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