Чоловік у податковій. Фото: УНІАН

Українців попередили про важливий дедлайн для подання документів до податкової служби. До кінця грудня залишається можливість повернути частину податку, сплаченого із заробітної плати. Це стосується громадян, які мали торік певні витрати, наприклад, платили за навчання, погашали проценти за іпотекою або робили внески за договором довгострокового страхування життя.

Про це повідомив Голова фінансового комітету Верховної ради України та народний депутат Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

Реклама

За які витрати можна отримати компенсацію

Українці мають право на податкову знижку, яка дає змогу повернути частину податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який утримали із заробітної плати. Скористатися механізмом можуть люди, які у 2025 році мали витрати, передбачені для такого відшкодування.

Наприклад, право на знижку надається у разі:

оплати власного навчання;

оплати навчання дитини в українському закладі освіти;

сплати процентів за іпотечним кредитом;

внесків за договором довгострокового страхування життя.

При цьому для кожного виду витрат передбачені окремі умови нарахування податкової знижки та обмеження.

Читайте також:

Скільки грошей можна повернути

Як пояснив Данило Гетманцев, розмір податкової знижки залежить від суми витрат і ПДФО, який людина сплатила зі своєї зарплати протягом 2025 року.

Наприклад, якщо українець торік заплатив 10 000 грн за навчання, то за дотримання необхідних умов можна повернути до 1 800 грн. Однак сума компенсації залежить не лише від вартості освіти, а й від розміру сплаченого податку.

Які документи потрібно подати

Для отримання податкової знижки громадянин має підготувати декларацію про майновий стан та доходи з додатком, у якому розраховується сума компенсації.

Додатково у податкову потрібно подати:

копії документів, що підтверджують оплату витрат;

копії відповідних договорів;

довідка про заробітну плату та утриманий податок;

документ про спорідненість, якщо оплачувалося навчання дитини.

Крім того, в декларації потрібно вказати банківські реквізити рахунку, на який мають повернути кошти.

Дедлайн до кінця грудня

Скористатися правом на отримання податкової знижки за витратами 2025 року українці можуть до 31 грудня 2026 року включно. Якщо до визначено терміну не подати документи, отримати відшкодування не вдасться, тому українцям радять не відкладати процедуру на останній момент.

"Не відкладайте на останні дні грудня. Якщо не скористатися правом на знижку за витратами 2025 року до кінця цього року, на 2027-й воно не переноситься", — попередив Данило Гетманцев.

Подати документи на знижку можна особисто у відділенні Державної податкової служби за місцем податкової адреси або ж скористатися Електронним кабінетом платника.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нові правила оподаткування доходів. Зміни почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Це стосується доходів, які були отримані від продажу товарів через цифрові платформи.

Крім того, Новини.LIVE писали, що люди з інвалідністю можуть платити менше податків. Такі громадяни можуть оформити соціальну податкову пільгу. Знижка застосовується до офіційної зарплати та прирівняних до неї виплат.