Женщина пишет завещание. Фото: Новини.LIVE

Даже правильно составленное завещание иногда приходится исполнять совсем не так, как того хотел владелец имущества. Некоторые родственники имеют право на наследство независимо от того, упомянуты ли они в документе. Причем лишить их положенной доли с помощью дополнительных условий невозможно. Несмотря на это, все же существует способ передать имущество желаемому человеку.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юристов канала "Наказ".

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Кто может получить наследство вопреки завещанию

Согласно украинскому законодательству существует понятие обязательной доли в наследстве. Это часть имущества, которую определенные родственники могут получить даже в том случае, если владелец завещал все другому человеку.

Такое право имеют:

несовершеннолетние и малолетние дети умершего;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Каждому из них принадлежит половина той доли, которую они получили бы по закону, если бы завещания вообще не было.

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Например, мужчина завещал квартиру, которая полностью принадлежала ему, своей сестре, но после его смерти осталась жена пенсионного возраста. Поскольку она имеет право на обязательную долю, ей будет принадлежать не менее четверти наследственного имущества. Остальное будет распределяться с учетом завещания.

Можно ли выдвигать наследнику условия

Иногда владельцы имущества пытаются предусмотреть в завещании дополнительные требования. Например, хотят, чтобы родственник получил квартиру только после окончания университета, вступления в брак или рождения ребенка.

Однако в отношении обязательной доли такие ограничения не действуют. Если человек имеет законное право на эту часть наследства, он может претендовать на нее независимо от выполнения дополнительных условий.

Как передать имущество другому человеку

Если владелец хочет заранее определить, кому достанется его недвижимость, одним из возможных вариантов является наследственный договор. Человек обязуется выполнять определенные распоряжения владельца имущества, а после его смерти приобретает право собственности на указанное в договоре имущество.

Например, стороны могут договориться об уходе, помощи по хозяйству или других обязанностях. В отличие от завещания, договор о наследовании имеет иной правовой механизм. Имущество, переходящее по такому договору, не входит в состав наследства.

Ранее Новини.LIVE писали, что делать украинцам, пропустившим срок для принятия наследства. Восстановить право на оформление имущества можно с письменного согласия других наследников или через суд. Длительная болезнь, военная служба или другие серьезные препятствия могут стать основанием для продления срока, если их удастся подтвердить документами.

Также Новини.LIVE рассказывали, как оформить наследство за рубежом. Процедура зависит от страны, где находятся квартира, земля или банковские счета, а также от места проживания умершего. Наследникам могут понадобиться переводы документов, апостиль и обращение к иностранному нотариусу.