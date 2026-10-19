Жінка пише заповіт. Фото: Новини.LIVE

Навіть правильно складений заповіт іноді доводиться виконувати зовсім не так, як хотів власник майна. Деякі родичі мають право на спадщину незалежно від того, чи згадали їх у документі. Причому позбавити їх належної частки за допомогою додаткових умов не можливо. Попри це все ж існує спосіб передати майно бажаній людині.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на юристів каналу "Наказ".

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Хто може отримати спадщину всупереч заповіту

За українським законодавством існує поняття обов'язкової частки у спадщині. Це частина майна, яку певні родичі можуть отримати навіть тоді, коли власник заповів усе іншій людині.

Таке право мають:

малолітні та неповнолітні діти померлого;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова або вдівець;

непрацездатні батьки.

Кожному з них належить половина тієї частки, яку вони отримали б за законом, якби заповіту взагалі не було.

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Наприклад, чоловік заповів квартиру, яка повністю йому належала, своїй сестрі, але після його смерті залишилася дружина пенсійного віку. Оскільки вона має право на обов'язкову частку, їй належатиме щонайменше чверть спадкового майна. Решта розподілятиметься з урахуванням заповіту.

Чи можна поставити спадкоємцю умови

Іноді власники майна намагаються передбачити в заповіті додаткові вимоги. Наприклад, хочуть, щоб родич отримав квартиру лише після закінчення університету, одруження або народження дитини.

Однак щодо обов'язкової частки такі обмеження не діють. Якщо людина має законне право на цю частину спадщини, вона може претендувати на неї незалежно від виконання додаткових умов.

Як передати майно іншій людині

Якщо власник хоче заздалегідь визначити, кому дістанеться його нерухомість, одним із можливих варіантів є спадковий договір. Людина зобов'язується виконувати певні розпорядження власника майна, а після його смерті набуває право власності на визначене договором майно.

Наприклад, сторони можуть домовитися про догляд, допомогу в побуті чи інші обов'язки. На відміну від заповіту, спадковий договір має інший правовий механізм. Майно, яке переходить за таким договором, не входить до складу спадщини.

Раніше Новини.LIVE писали, що робити українцям, які пропустили строк для прийняття спадщини. Повернути право на оформлення майна можна за письмовою згодою інших спадкоємців або через суд. Тривала хвороба, військова служба чи інші серйозні перешкоди можуть стати підставою для продовження строку, якщо їх вдасться підтвердити документами.

Також Новини.LIVE розповідали, як оформити спадщину за кордоном. Процедура залежить від країни, де розташовані квартира, земля чи банківські рахунки, а також від місця проживання померлого. Спадкоємцям можуть знадобитися переклади документів, апостиль і звернення до іноземного нотаріуса.