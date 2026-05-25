В Украине предлагают расширить полномочия полиции: к каким данным граждан могут открыть доступ

В Украине предлагают расширить полномочия полиции. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который может существенно расширить полномочия Национальной полиции по делам о необоснованных активах. Документ подали 19 мая 2026 года, и его главная цель — сделать более быстрым поиск имущества и средств, происхождение которых вызывает сомнения.

О том, как хотят расширить полномочия Национальной полиции по делам о необоснованных активах, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 15260 от 19.05.2026.

Почему полномочия Национальной полиции в Украине хотят расширить

Авторы законопроекта отмечают, что хотя полиция расследует много коррупционных дел и случаев незаконного обогащения, у нее пока нет отдельных инструментов для работы с такими активами в рамках гражданского судопроизводства.

"Основной целью проекта Закона является обеспечение эффективного выявления активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения, а также формирование надлежащей доказательной базы для дальнейшего использования в уголовных процессах или по делам о признании активов необоснованными", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

К какой информации полиция сможет получить доступ

В документе предлагают дать полиции больше доступа к государственным реестрам и базам данных. Речь идет об информации о недвижимости, финансовых активах, корпоративных правах и другом имуществе граждан и компаний. Также правоохранители смогут:

Читайте также:

разыскивать имущество;

выявлять активы сомнительного происхождения;

собирать доказательства их незаконного приобретения;

инициировать арест активов, которые могут передать государству.

Кроме этого, полиция получит право бесплатно запрашивать информацию у государственных органов, местных властей, предприятий и учреждений через реестры и автоматизированные системы.

В документе также прописали четкие сроки для ответов на такие запросы. Предоставить информацию нужно будет в течение трех дней. Если это невозможно — о причинах задержки придется сообщить максимум за десять дней.

Еще одна новация — возможность привлекать экспертов для оценки стоимости активов с признаками необоснованности. А саму Нацполицию планируют официально включить в перечень органов, которые могут заниматься выявлением таких активов и сбором доказательств по ним.

Ответственность за препятствование работе полиции могут усилить

Законопроект также предусматривает усиление ответственности за препятствование работе полиции. Штрафы могут грозить за:

непредоставление информации;

представление ложных данных;

нарушение сроков ответа;

сообщение посторонних лиц о сборе информации по таким делам.

Авторы документа считают, что новые полномочия помогут быстрее выявлять необоснованные активы и сократят время на сбор доказательств. В то же время инициатива уже может вызвать дискуссии, ведь фактически речь идет о значительном расширении доступа Нацполиции к государственным реестрам и персональным данным.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году полицейские и ветераны правоохранительных органов могут пользоваться различными государственными льготами. Речь идет о помощи с жильем, бесплатном или льготном проезде, медицинском обслуживании и отдыхе.

Также Новини.LIVE рассказывали, что после регистрации ФЛП стоит помнить, что предприниматель находится под контролем налоговой. ГНС имеет право проводить фактические проверки по соблюдению законов. Поэтому полезно знать, как часто такие проверки могут происходить.