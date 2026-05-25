В Україні пропонують розширити повноваження поліції: до яких даних громадян можуть відкрити доступ

В Україні пропонують розширити повноваження поліції.

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, який може суттєво розширити повноваження Національної поліції у справах про необґрунтовані активи. Документ подали 19 травня 2026 року, і його головна мета — зробити швидшим пошук майна та коштів, походження яких викликає сумніви.

законопроєкт № 15260 від 19.05.2026.

Чому повноваження Національної поліції в Україні хочуть розширити

Автори законопроєкту зазначають, що хоча поліція розслідує багато корупційних справ і випадків незаконного збагачення, у неї поки що немає окремих інструментів для роботи з такими активами в межах цивільного судочинства.

"Основною метою проєкту Закону є забезпечення ефективного виявлення активів, законність походження яких викликає обґрунтовані сумніви, а також формування належної доказової бази для подальшого використання у кримінальних провадженнях або у справах щодо визнання активів необґрунтованими", — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

До якої інформації поліція зможе отримати доступ

В документі пропонують дати поліції більше доступу до державних реєстрів та баз даних. Йдеться про інформацію щодо нерухомості, фінансових активів, корпоративних прав та іншого майна громадян і компаній. Також правоохоронці зможуть:

розшукувати майно;

виявляти активи сумнівного походження;

збирати докази їх незаконного набуття;

ініціювати арешт активів, які можуть передати державі.

Окрім цього, поліція отримає право безплатно запитувати інформацію у державних органів, місцевої влади, підприємств та установ через реєстри й автоматизовані системи.

У документі також прописали чіткі строки для відповідей на такі запити. Надати інформацію потрібно буде протягом трьох днів. Якщо це неможливо — про причини затримки доведеться повідомити максимум за десять днів.

Ще одна новація — можливість залучати експертів для оцінки вартості активів із ознаками необґрунтованості. А саму Нацполіцію планують офіційно включити до переліку органів, які можуть займатися виявленням таких активів і збором доказів щодо них.

Відповідальність за перешкоджання роботі поліції можуть посилити

Законопроєкт також передбачає посилення відповідальності за перешкоджання роботі поліції. Штрафи можуть загрожувати за:

ненадання інформації;

подання неправдивих даних;

порушення строків відповіді;

повідомлення сторонніх осіб про збір інформації у таких справах.

Автори документа вважають, що нові повноваження допоможуть швидше виявляти необґрунтовані активи та скоротять час на збір доказів. Водночас ініціатива вже може викликати дискусії, адже фактично йдеться про значне розширення доступу Нацполіції до державних реєстрів і персональних даних.

