Мошенник за компьютером. Фото: Pexels

Покупатель успешно оплатил заказ, средства поступили на счет, а система выслала чек. Казалось бы, сделка прошла безупречно. Однако реквизиты банковской карты покупателя в этот момент уже могут оказаться в руках киберпреступников из-за скрытого вредоносного кода на странице. Такая схема кибератак получила название веб-скаминг.

Как злоумышленники внедряются в процесс оформления заказа и как защитить личные данные — рассказывали WAYFORPAY, передают Новини.LIVE.

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Как крадут данные

Веб-скаминг — это перехват банковских данных непосредственно в тот момент, когда покупатель вводит их в форму на сайте. Вместо физических накладок на банкоматы хакеры используют вредоносные программные скрипты.

Посторонний код попадает на сайт благодаря похищенным паролям администратора или взломанным сторонним виджетам.

Далее атака обычно развивается по следующему сценарию:

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перед загрузкой настоящего платежного шлюза покупателю показывают поддельное окно. После ввода данных карты система выдает сообщение о технической «ошибке» и открывает настоящую страницу оплаты. Клиент повторяет транзакцию и получает товар, не подозревая, что его банковские данные уже у преступников.

Вредоносный скрипт незаметно копирует символы прямо из полей ввода во время стандартной оплаты и в фоновом режиме передает их на сервер злоумышленников.

Где уже происходили подобные ситуации

Показательным является инцидент с британским интернет-магазином Direct Clothing. Клиент пожаловался на мошеннические списания с карты сразу после покупки на сайте компании.

Проверка выявила вредоносный код, внедренный через несвоевременно обновленный плагин WordPress. Причиной стала управленческая ошибка. Владельцы магазина были уверены, что киберзащитой занимается внешний ИТ-подрядчик. Однако это не было зафиксировано в договоре.

Поэтому владельцы интернет-магазинов должны четко прописывать в договоре, кто именно обновляет плагины, контролирует изменения на странице оплаты и реагирует на инциденты.

Шокирующая статистика 2026 года

Согласно отчету компании SecurityMetrics за 2026 год, при проверках платежных страниц сервисом Shopping Cart Inspect в 67% случаев были зафиксированы проблемы безопасности различной степени критичности.

Однако эта выборка не отражает состояние всего рынка. Лишь 4% выявленных проблем относились к категории признаков активной кражи данных карт. Остальные касались устаревших компонентов и неконтролируемых скриптов, которые создают предпосылки для будущего взлома.

Что делать бизнесу и покупателям в случае угрозы утечки данных

Поводом для немедленной проверки должны стать появление неизвестных полей в форме заказа, подозрительные сторонние домены в сетевых запросах страницы или обращения покупателей о краже средств после транзакции.

Если подозрения обоснованы, бизнесу рекомендуют действовать следующим образом:

Привлечь технического специалиста по безопасности и немедленно отключить подозрительную платежную форму. Связаться с платежным провайдером и банком-эквайером для согласования защитных мер. Сохранить логи сервера, фрагменты подозрительного кода и точное время обнаружения инцидента для дальнейшего расследования. Найти точку проникновения хакеров, устранить уязвимость в коде и принудительно сменить все пароли администраторов.

Покупателям, в свою очередь, в случае обнаружения каких-либо подозрительных действий, следует связаться с продавцом и попросить произвести оплату на счет предприятия.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как мошенники могут прикрываться налоговой. Украинцам начали приходить письма от имени контролирующего органа. Во вложении сообщается о наличии задолженности с требованием срочного погашения.

Также Новини.LIVE сообщали, что обычная замена SIM-карты может обойтись в целое состояние. Это особенно касается тех, кто потерял доступ к старому номеру. Тогда мошенники могут получить доступ к аккаунтам и онлайн-банкингу.