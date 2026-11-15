Шахрай за компʼютером. Фото: Pexels

Покупець успішно оплатив замовлення, кошти надійшли на рахунок, а система надіслала чек. Здавалося б, угода пройшла бездоганно. Проте реквізити банківської картки покупця в цей момент уже можуть бути в руках кіберзлочинців через прихований шкідливий код на сторінці. Така схема кібератак отримала назву веб-скамінг.

Як зловмисники вбудовуються у процес оформлення замовлення та як захистити особисті дані — розповідали WAYFORPAY, передають Новини.LIVE.

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Як крадуть дані

Веб-скамінг — це перехоплення банківських даних безпосередньо в момент, коли покупець вводить її у форму на сайті. Замість фізичних накладок на банкомати хакери використовують шкідливі програмні скрипти.

Сторонній код потрапляє на вебсайт завдяки викраденим паролям адміністратора або зламаним стороннім віджетам.

Далі атака зазвичай розвивається за таким сценарієм:

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перед завантаженням справжнього платіжного шлюзу покупцеві показують фейкове вікно. Після введення даних картки система видає повідомлення про технічну "помилку" та відкриває справжню сторінку оплати. Клієнт повторює транзакцію й отримує товар, не підозрюючи, що його банківські дані вже у злочинців.

Шкідливий скрипт непомітно копіює символи прямо з полів введення під час стандартної оплати та фоново передає їх на сервер зловмисників.

Де вже відбулись подібні ситуації

Показовим є інцидент із британським інтернет-магазином Direct Clothing. Клієнт поскаржився на шахрайські списання з картки одразу після покупки на сайті компанії.

Перевірка виявила шкідливий код, впроваджений через невчасно оновлений плагін WordPress. Причиною стала управлінська помилка. Власники магазину були впевнені, що кіберзахистом займається зовнішній IT-підрядник. Проте це не було зафіксовано в договорі.

Тож власники інтернет-магазинів мають чітко прописувати у договорі, хто саме оновлює плагіни, контролює зміни на сторінці оплати та реагує на інциденти.

Шокуюча статистика 2026 року

Згідно зі звітом компанії SecurityMetrics за 2026 рік, під час перевірок платіжних сторінок сервісом Shopping Cart Inspect у 67% випадків було зафіксовано проблеми безпеки різного ступеня критичності.

Однак ця вибірка не відображає стан усього ринку/ Лише 4% виявлених проблем належали до категорії ознак активної крадіжки даних карток. Решта стосувалися застарілих компонентів та неконтрольованих скриптів, які створюють передумови для майбутнього зламу.

Що робити бізнесу і покупцям у разі загрози витоку даних

Приводом для негайної перевірки мають стати поява невідомих полів у формі замовлення, підозрілі сторонні домени в мережевих запитах сторінки або звернення покупців щодо крадіжки коштів після транзакції.

Якщо підозри обґрунтовані, бізнесу радять діяти так:

Залучити технічного спеціаліста з безпеки та негайно відключити підозрілу платіжну форму. Зв'язатися з платіжним провайдером та банком-еквайром для узгодження захисних заходів. Зберегти логи сервера, фрагменти підозрілого коду та точний час виявлення інциденту для подальшого розслідування. Знайти точку проникнення хакерів, усунути прогалину в коді й примусово змінити всі паролі адміністраторів.

Покупцям, в свою чергу, у разі виявлення будь-яких підозрілих дій, варто звʼязатись із продавцем, і попросити здійснити оплату на рахунок підприємства.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як шахраї можуть прикриватись податковою. Українцям почали надходити листи від імені контролюючого органа. У вкладенні повідомляють про наявність боргу із вимогою термінового погашення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що звичайна заміна SIM-ки може коштувати статків. Це особливо стосується тих, хто втратив доступ до старого номеру. Тоді шахраї можуть отримати доступ до акаунтів та онлайн-банкінгу.