Кто будет платить за самовольный вызов эвакуатора без участия полиции: размеры штрафов в 2026 году

Эвакуатор. Фото: Новини.LIVE

Оказаться заблокированным в собственном дворе без возможности сдвинуться с места — это испытание не для слабых нервов. В первые минуты ярости кажется, что частный эвакуатор или прочный трос на собственном фаркопе — самое справедливое наказание для наглого парковщика. Однако самосуд в такой ситуации — это самый короткий путь к денежным потерям или даже к уголовной ответственности.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как расчистить себе дорогу и заставить нарушителя заплатить по всем счетам без ущерба для собственного кошелька и нервов.

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Почему нельзя самостоятельно убирать чужую машину

Попытка самостоятельно отбуксировать чужой автомобиль или вызвать эвакуатор «за свой счет» влечет за собой серьезную юридическую ответственность. Статья 356 Уголовного кодекса Украины квалифицирует такие действия как самоуправство. Если во время погрузки или транспортировки машина получит хотя бы небольшую царапину, владельцу заблокированного авто придется полностью возмещать причиненный имущественный ущерб из собственного кармана.

Законодательство четко определяет, что эвакуировать транспорт за нарушение правил остановки, в частности за стоянку ближе 10 метров от выезда со двора, имеет право исключительно патрульная полиция.

Как убрать автомобиль законно

Чтобы решить проблему без штрафов для себя и с гарантированным наказанием для нарушителя, следует соблюдать четкий порядок действий:

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Проверьте, оставил ли водитель под лобовым стеклом номер телефона. Если машина стоит возле магазина или ТРЦ, попросите объявить номерной знак через громкоговоритель. Позвоните по номеру 102. Опишите диспетчеру, что автомобиль создает существенное препятствие для движения. Полицейский на месте составит протокол и вызовет спецтранспорт через дежурную часть. Пока едет патруль, сделайте несколько четких снимков. На фото должен быть виден государственный номер, общий план выезда из двора, отсутствие габаритного проезда и ориентировочное расстояние.

Во сколько обойдется блокировка выезда для небрежного водителя

Для заявителя, вызвавшего полицию, процедура является полностью бесплатной. А вот водителю-нарушителю придется выложить немалую сумму. За нарушение правил стоянки ему грозит штраф в размере 680 гривен. Кроме того, владельцу эвакуированного автомобиля придется полностью оплатить услуги транспортировки и хранения на спецплощадке.

транспортировка обойдется от 1 400 до 1 990 гривен;

хранение автомобиля — 270 гривен в сутки в течение первой недели и по 50 грн за каждые последующие сутки.

В то же время рассчитывать на автоматическую компенсацию морального вреда или убытков за опоздание не стоит. Тот факт, что вы не смогли вовремя выехать, необходимо отдельно доказывать в суде с помощью неопровержимых доказательств прямых финансовых потерь. Поэтому единственный действенный и безопасный способ — это официальная фиксация через линию 102.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях суд может встать на сторону водителя. Когда автомобиль выезжает на проезжую часть, он должен иметь опрятный и исправный вид. История началась с того, что на дорогах Мукачево одного водителя остановили полицейские и выписали штраф за ненадлежащий вид транспортного средства.

Также Новини.LIVE сообщали о штрафах, грозящих владельцам животных. Многие украинцы привыкли выходить с собакой не только на прогулку, но и по делам: забежать в магазин, посидеть на летней террасе кафе, прогуляться по парку или зайти на территорию общественного места. Но далеко не везде домашнему питомцу разрешат находиться рядом с хозяином.