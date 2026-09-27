Хто платитиме за самовільний виклик евакуатора без поліції: суми штрафів у 2026 році

Евакуатор. Фото: Новини.LIVE

Опинитися заблокованим у власному дворі без можливості зрушити з місця — це випробування не для слабких нервів. У перші хвилини люті здається, що приватний евакуатор або міцний трос на власному фаркопі — найсправедливіша кара для зухвалого паркувальника. Протім самосуд у такій ситуації — це найкоротший шлях потрапити на гроші або навіть під кримінальну статтю.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як розчистити собі дорогу та змусити порушника платити за всіма рахунками без шкоди для власного гаманця і нервів.

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Чому не можна своїми силами прибирати чужу машину

Спроба самостійно відбуксувати чужий автомобіль або викликати евакуатор "від себе" тягне за собою серйозну юридичну відповідальність. Стаття 356 Кримінального кодексу України трактує такі дії як самоправство. Якщо під час завантаження чи транспортування машина отримає хоча б маленьку подряпину, власнику заблокованого авто доведеться повністю відшкодовувати завдану майнову шкоду зі власної кишені.

Законодавство чітко визначає, що евакуйовувати транспорт за порушення правил зупинки, зокрема за стоянку ближче 10 метрів від виїзду з двору змає право виключно патрульна поліція.

Як прибрати автомобіль законно

Щоб вирішити проблему без штрафів для себе та з гарантованим покаранням для порушника, слід дотримуватись чітких дій:

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Перевірте, чи залишив водій під лобовим склом номер телефону. Якщо машина стоїть біля магазину чи ТРЦ, попросіть оголосити номерний знак через гучномовець. Зателефонуйте на номер 102. Опишіть диспетчеру, що автомобіль створює істотну перешкоду для руху. Поліцейський на місці складе протокол та викличе спецтранспорт через чергову частину. Поки їде патруль, зробіть кілька чітких знімків. На фото має бути видно державний номер, загальний план виїзду з двору, відсутність габаритного проїзду та орієнтовну відстань.

Скільки коштуватиме блокування виїзду для недбалого водія

Для заявника, який викликав поліцію, процедура є повністю безоплатною. А от водію-порушнику доведеться викласти чималу суму. За порушення правил стоянки йому загрожує штраф у розмірі 680 гривень. Окрім цього, власнику евакуйованого авто доведеться повністю сплатити послуги транспортування та зберігання на спецмайданчику.

транспортування обійдеться від 1 400 до 1 990 гривень;

зберігання авто — у 270 гривень за добу протягом першого тижня та по 50 грн за кожну наступну добу.

Водночас розраховувати на автоматичну компенсацію моральної шкоди чи збитків за спізнення не варто. Факт того, що ви не змогли вчасно виїхати, треба окремо доводити в суді з беззаперечними доказами прямих фінансових втрат. Тому єдиний дієвий та безпечний метод — це офіційний фіксаж через лінію 102.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, у яких випадках суд може стати на сторону водія. Коли машина виїжджає на проїжджу частину, вона повинна мати охайний та справний вигляд. Історія розпочалась з того, що на дорогах Мукачева одного водія зупинили поліцейські та виписали штраф через неналежний вигляд транспортного засобу.

Також Новини.LIVE повідомляли про штрафи, що загрожують власникам тварин. Багато українців звикли ходити з собакою не лише на прогулянку, а й у справах: забігти до магазину, посидіти на літньому майданчику кафе, пройтися парком або зайти на територію громадського простору. Але далеко не всюди домашньому улюбленцю дозволять бути поруч із господарем.