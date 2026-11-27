Девушка рассматривает документы и работает за ноутбуком. Фото: Pexels

В Украине планируют пересмотреть социальные стандарты в 2027 году, что повлечет за собой изменение налоговых ставок. Но декабрь еще останется стабильным для физических лиц-предпринимателей, поскольку никаких обновлений не предвидится. Мы разобрались, сколько придется заплатить ФЛП на общей и упрощенной системе по результатам хозяйственной деятельности в декабре.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

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Налоги для ФЛП на упрощенной системе

Размеры единого социального взноса, военного сбора и единого налога зависят от социальных стандартов в Украине, в частности минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Поскольку эти суммы останутся на предыдущих уровнях в декабре 2026 года, ФЛП будут платить:

864,70 грн военного сбора (10% от МЗП);

1 902,34 грн единого социального взноса (22% от МЗП).

Единый налог для ФЛП 1 группы составит 332,80 грн (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц), для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн (20% от минимальной зарплаты). Предприниматели 3 группы уплачивают фиксированный процент дохода за квартал: 1% военного сбора и 5% единого налога.

Налоговые ставки для ФЛП и физических лиц в декабре. Фото: Новини.LIVE

Налоги на общей системе и для физлиц

Представители бизнеса на общей системе должны регулярно пополнять государственный бюджет тремя суммами (если была прибыль):

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18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора;

22% единого социального взноса.

Ставки применяют к чистому заработку, то есть налогооблагаемая база не включает расходы, связанные с ведением хозяйственной деятельности. С 1 января 2027 года никаких изменений для предпринимателей на общей системе не ожидается — проценты пересматривать не планируют.

Украинцы с официальным трудоустройством и другими доходами тоже платят налоги. Если речь идет о зарплате, то работодатели самостоятельно удерживают с суммы 18% НДФЛ и 5% военного сбора плюс за свой счет покрывают ЕСВ. А прибыль из других источников, например, аренды жилья или продажи подержанных вещей, надо облагать налогом самостоятельно.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что предприниматели на упрощенной системе должны платить единый социальный взнос даже в случае отсутствия доходов. Иначе появится долг, который впоследствии увеличится из-за штрафа и пени. Закрытие ФЛП не поможет избежать финансовых обязательств.

Также мы рассказывали, что будет с военным сбором в 2027 году. Для ФЛП 1 и 2 группы расходы зависят от размера минимальной зарплаты. Если МЗП повысят до 9 546 грн, как запланировано в госбюджете, то за каждый месяц придется платить 954,60 грн ВС вместо 864,70 грн.