Дівчина розглядає документи і працює за ноутбуком. Фото: Pexels

В Україні планують переглянути соціальні стандарти у 2027 році, що потягне за собою зміну податкових ставок. Але грудень ще залишиться стабільним для фізичних осіб-підприємців, оскільки жодних оновлень не передбачається. Ми розібралися, скільки доведеться заплатити ФОП на загальній та спрощеній системі за результатами господарської діяльності в грудні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

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Податки для ФОП на спрощеній системі

Розміри єдиного соціального внеску, військового збору та єдиного податку залежать від соціальних стандартів в Україні, зокрема мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Оскільки ці суми залишаться на попередніх рівнях у грудні 2026 року, то ФОПи платитимуть:

864,70 грн військового збору (10% від МЗП);

1 902,34 грн єдиного соціального внеску (22% від МЗП).

Єдиний податок для ФОП 1 групи становитиме 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб), для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (20% від мінімальної зарплати). Підприємці 3 групи сплачують фіксований відсоток від доходу за квартал: 1% військового збору та 5% єдиного податку.

Податкові ставки для ФОП і фізичних осіб у грудні. Фото: Новини.LIVE

Податки на загальній системі та для фізосіб

Представники бізнесу на загальній системі повинні регулярно поповнювати державний бюджет трьома сумами (якщо був прибуток):

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18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору;

22% єдиного соціального внеску.

Ставки застосовують до чистого заробітку, тобто база оподаткування не включає витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності. З 1 січня 2027 року жодних змін для підприємців на загальній системі не очікується — відсотки переглядати не планують.

Українці з офіційним працевлаштуванням та іншими доходами також сплачують податки. Якщо йдеться про зарплату, то роботодавці самостійно утримують з суми 18% ПДФО та 5% військового збору плюс власним коштом покривають ЄСВ. А прибуток з інших джерел, наприклад, оренди житла чи продажу вживаних речей, треба оподатковувати самостійно.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що підприємці на спрощеній системи повинні сплачувати єдиний соціальний внесок навіть у випадку відсутності доходів. Інакше з’явиться борг, який згодом збільшиться через штраф і пеню. Закриття ФОП не допоможе уникнути фінансових зобов’язань.

Також ми розповідали, що буде з військовим збором у 2027 році. Для ФОП 1 та 2 групи витрати залежать від розміру мінімальної зарплати. Якщо МЗП підвищать до 9 546 грн, як заплановано в держбюджеті, то за кожен місяць доведеться платити 954,60 грн ВЗ замість 864,70 грн.