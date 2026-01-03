Видео
Что будет с курсом доллара в 2026 году и чего ждать украинцам

Что будет с курсом доллара в 2026 году и чего ждать украинцам

Дата публикации 3 января 2026 17:35
Курс доллара в 2026 — к каким изменениям готовиться украинцам и что будет с валютой
Фото: Новини.LIVE

Стоимость иностранной валюты в Украине, в частности купюр доллара и евро, ощутимо колебалась в течение 2025 года. Рынки реагировали на глобальные сдвиги и геополитические решения, как результат — курс доллара взлетел до 42,38 грн. Возникает вопрос, сохранится ли четкий восходящий тренд в 2026-м.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в 2026

В прошлом году минимальный официальный курс гривны к доллару находился на уровне 41,08 грн, а максимальный — на 42,38 грн. Разница 1,08 грн в годовом разрезе свидетельствует об устойчивости украинского валютного рынка.

Напомним, правительство заложило в госбюджет-2025 среднегодовой курс 45 грн, но доллар не приблизился к этому показателю. По мнению эксперта, восходящий тренд сохранится, хотя гражданам не стоит бояться резких сдвигов.

Фото: скриншот/НБУ
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Исходим из того, что прописанный среднегодовой курс — 45,7 грн/долл. То есть укрепляться гривна не будет. Скорее всего, она будет постепенно обесцениваться с января. Но процессы девальвации, возможно, станут более медленными", — уточнил Плотников.

И хотя считать константой выход официального курса на уровень 45,7 грн/долл. в 2026 году нецелесообразно, не следует забывать о необходимости финансирования государственного бюджета средствами западных партнеров. Ведь выгоднее конвертировать валютные поступления по курсу 45 грн/долл., чем 42 грн/долл.

Во всяком случае, девальвации избежать не удастся. Однако Национальный банк будет пытаться сдерживать резкие колебания валютными интервенциями и политикой управляемой гибкости.

"Возможно, затормозится обесценивание гривны, если мы увидим, что остановилась война, начинается процесс восстановления. Но это непрогнозируемые вещи, которые находятся в плоскости вероятности", — добавил Алексей Плотников.

Ставят ли инвесторы на доллар

Ранее мы рассказывали, что американская валюта вошла в 2026-й ослабленной. В течение последних 12 месяцев доллар демонстрировал самое большое годовое падение за 8 лет. Аналитики объяснили ситуацию несколькими весомыми факторами:

  • преимущество США по процентным ставкам постепенно исчезает;
  • на рынок давит политическая неопределенность;
  • существуют фискальные риски из-за роста бюджетного дефицита США.

Как результат — трейдеры "замерли в ожидании" новых макроданных и решений центральных банков. От этого зависит дальнейшая судьба американской валюты на глобальном рынке.

Напомним, украинцам и иностранцам можно ввозить любую сумму наличных, ограничений нет. Однако закон требует письменного декларирования валюты на границе в случае превышения лимита 10 000 евро в эквиваленте.

Также мы писали, что президент Сирии Ахмед Аш-Шараа представил обновленный сирийский фунт — из дизайна исключили портреты политических лидеров, зато добавили изображения сельскохозяйственных культур.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
