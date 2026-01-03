Курс долара у 2026 році — до яких змін готуватися українцям і що буде з валютою

Обмінник валюти. Фото: Новини.LIVE

Вартість іноземної валюти в Україні, зокрема купюр долара та євро, відчутно коливалася протягом 2025 року. Ринки реагували на глобальні зрушення та геополітичні рішення, як результат — курс долара злетів до 42,38 грн. Постає питання, чи збережеться чіткий висхідний тренд у 2026-му.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара у 2026

Минулого року мінімальний офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 41,08 грн, а максимальний — на 42,38 грн. Різниця 1,08 грн у річному розрізі свідчить про стійкість українського валютного ринку.

Нагадаємо, уряд заклав у держбюджет-2025 середньорічний курс 45 грн, натомість долар не наблизився до цього показника. На думку експерта, висхідний тренд збережеться, хоча громадянам не варто боятися різких зрушень.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Виходимо з того, що прописаний середньорічний курс — 45,7 грн/дол. Тобто зміцнюватися гривня не буде. Скоріше за все, вона поступово знецінюватиметься з січня. Але процеси девальвації, можливо, стануть повільнішими", — зазначив Плотніков.

І хоча вважати константою вихід офіційного курсу на рівень 45,7 грн/дол. у 2026 році недоцільно, не слід забувати про потребу фінансування державного бюджету коштами західних партнерів. Адже вигідніше конвертувати валютні надходження за курсом 45 грн/дол., ніж 42 грн/дол.

У всякому разі, девальвації уникнути не вдасться. Проте Національний банк буде намагатися стримувати різкі коливання валютними інтервенціями та політикою керованої гнучкості.

"Можливо, загальмується знецінення гривні, якщо ми побачимо, що зупинилась війна, починається процес відбудови. Але це непрогнозовані речі, які знаходяться у площині ймовірності", — додав Олексій Плотніков.

Чи ставлять інвестори на долар

Раніше ми розповідали, що американська валюта ввійшла у 2026-й ослабленою. Протягом останніх 12 місяців долар демонстрував найбільше річне падіння за 8 років. Аналітики пояснили ситуацію кількома вагомими чинниками:

перевага США за процентними ставками поступово зникає;

на ринок тисне політична невизначеність;

існують фіскальні ризики через зростання бюджетного дефіциту США.

Як результат — трейдери "завмерли в очікуванні" нових макроданих і рішень центральних банків. Від цього залежить подальша доля американської валюти на глобальному ринку.

Нагадаємо, українцям та іноземцям можна ввозити будь-яку суму готівки, обмежень немає. Однак закон вимагає письмового декларування валюти на кордоні в разі перевищення ліміту 10 000 євро в еквіваленті.

Також ми писали, що президент Сирії Ахмед Аш-Шараа представив оновлений сирійський фунт — із дизайну виключили портрети політичних лідерів, натомість додали зображення сільськогосподарських культур.