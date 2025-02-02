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Почему одежда украинских брендов дорогая и что влияет на цены

2 февраля 2025 16:30
Елизавета Супивская - редактор
Одежда украинских брендов – почему такая дорогая и оправданы ли цены
Магазин одежды. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

В Украине есть немало популярных брендов одежды, которые давно покорили потребителей качеством и стилем. Наши изделия носят даже звезды Голливуда, что свидетельствует о мировом признании. В то же время, покупатели имеют одну претензию, которая негативно влияет на спрос. Клиенты жалуются на чрезмерно высокие цены по сравнению с иностранными массовыми брендами, как Zara или Massimo Dutti.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, оправдана ли стоимость одежды от украинских брендов.

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Почитав посты и комментарии в социальных сетях, можно сделать вывод, что потребители недовольны высокими ценами на одежду отечественных брендов. Их по большей части удовлетворяет качество, но стоимость заставляет отказаться от приобретения вещей. И если часть клиентов понимает, почему изделия не могут стоить дешевле, то некоторые искренне шокированы ценообразованием.

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    Украинцы жалуются на дорогую одежду. Фото: скриншот
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    Украинцы жалуются на дорогую одежду. Фото: скриншот
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    Украинцы жалуются на дорогую одежду. Фото: скриншот
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    Украинцы жалуются на дорогую одежду. Фото: скриншот
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    Украинцы жалуются на дорогую одежду. Фото: скриншот
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    Украинцы жалуются на дорогую одежду. Фото: скриншот
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    Украинцы жалуются на дорогую одежду. Фото: скриншот
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    Украинцы жалуются на дорогую одежду. Фото: скриншот
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    Украинцы жалуются на дорогую одежду. Фото: скриншот
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    Украинцы жалуются на дорогую одежду. Фото: скриншот
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Для примера, сравним цены в Zara и PAPAYA (бренд из Черновцов). Обычная рубашка обойдется в 999 грн (Zara) и 1 690 грн (PAPAYA), базовая футболка — в 349 грн (Zara) и 790 грн (PAPAYA), джинсы — в 1 499 грн (Zara) и 1 832 грн (PAPAYA). Получается, проблема с ценами действительно не надумана.

Почему украинская одежда дорогая

Объяснить высокую стоимость очень просто. Во-первых, в Украине нет массового производства, следовательно удешевить партии товара не получается. Отечественным брендам нужно инвестировать в ручной пошив и платить достойную зарплату сотрудникам, иначе некому будет изготавливать одежду.

"В Украине очень высокая себестоимость. Мы не имеем своего сырья, нам нужно привозить его из других кран, очень часто — из другой части мира. Мы не используем автоматизацию, как это делает Zara. Нашей швее приходится пришивать карман ручками, а там все делается автоматически. Ну и зарплаты намного выше, чем там",рассказала владелица бренда One by One.

@iamvinogradov

Почему украинские бренды такие дорогие? Отвечает владелица бренда One by One #onebyone #брендодягу #одяг #таргетолог #українськібренди

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В цену одежды закладывается:

  • стоимость ткани;
  • стоимость труда дизайнера;
  • стоимость фурнитуры;
  • зарплата швей;
  • затраты на логистику;
  • затраты на маркетинг и аренду помещения магазина.

Логично, что украинские бренды имеют меньший масштаб производства. Им нужно отбивать расходы на большое количество сопутствующих потребностей, а в Украине все товары/услуги планомерно дорожают. Так что варианта продавать одежду по ценам масс-маркетов нет, иначе производитель быстро разорится.

Также надо обращать внимание на рост курса доллара, что прямо влияет на цены. Напомним о закупке тканей за рубежом и логистике, что оплачивается в долларах или евро.

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    Причины высоких цен на одежду украинских брендов. Фото: скриншот
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    Причины высоких цен на одежду украинских брендов. Фото: скриншот
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    Причины высоких цен на одежду украинских брендов. Фото: скриншот
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    Причины высоких цен на одежду украинских брендов. Фото: скриншот
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    Причины высоких цен на одежду украинских брендов. Фото: скриншот
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    Причины высоких цен на одежду украинских брендов. Фото: скриншот
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    Причины высоких цен на одежду украинских брендов. Фото: скриншот
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Напомним, тренч от Burberry стал культовым, поскольку уже более 100 лет остается символом стиля и практичности. Верхнюю одежду носят даже члены королевской семьи и известные звезды.

Также мы писали, что одесский бренд Benya&Zubrik презентовал странный, но интересный товар — свечу с "сугубо одесским ароматом". Это удивило многих покупателей, ведь в описании продукта указали состав кокаина и жареной картошки.

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