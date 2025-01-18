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Зірковий вибір — 5 українських брендів, які носять у Голлівуді

18 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Українські бренди, які стали улюбленцями світових зірок
Бейонсе. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Українські бренди одягу та аксесуарів завойовують серця не лише в нас, але й на світовій арені. Їхні унікальні дизайни, якість та особлива атмосфера, закладена в кожну річ, підкорюють навіть голлівудських зірок. Що саме так вабить зіркових модників до українських творців? 

Про це пише "РБК-Україна".

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Ruslan Baginskiy

Капелюшки від цього дизайнера стали справжнім символом стилю та елегантності. Руслан створює аксесуари вручну, вкладаючи в кожен виріб тепло і своє бачення краси. Серед його прихильників — Мадонна, Бейонсе, Роузі Гантінгтон-Вайтлі, сестри Хадід та інші.

Його капелюшки — це не просто аксесуари, а справжнє мистецтво, яке додає образу унікальності.

Бейонсе любить епатажні образи
Бейонсе. Фото з Instagram

Bevza

Цей український лейбл жіночого одягу асоціюється з ніжністю, турботою та мінімалізмом. Його шанувальниками стали Белла Хадід і Дакота Джонсон. Bevza вражає своєю здатністю створювати вишукані речі, які легко адаптуються до будь-якого гардероба.

Серед світових зірок багато прихильників українського одягу
Белла Хадід. Фото з Instagram

Sleeper

Почавши з повсякденних піжам, Sleeper швидко став відомим як бренд "піжам на вихід". Сьогодні його творіння обирають Кендалл Дженнер, Кеті Перрі, Ріанна та інші зірки. Їхній одяг ідеально поєднує комфорт і стиль, що робить його улюбленцем як для дому, так і для світських подій.

Є варіанти піжам на вихід
Одяг від Sleeper. Фото з Instagram

Frolov

Frolov — це про сміливість, витонченість і провокацію. Бренд створює образи, які підкреслюють індивідуальність і смак. Його шанувальниками стали Бейонсе, Дуа Ліпа, Ріта Ора та десятки інших зірок. Кожна річ Frolov — це мікс комфорту та вишуканості.

Українські бренди тішать своєю вишуканістю
Образ від бренду Frolov. Фото з Instagram

Ienki Ienki

Цей бренд довів, що пуховики можуть бути не лише теплими, а й неймовірно стильними. Вироби Ienki Ienki привертають увагу своїми благородними кольорами та високою якістю. Серед шанувальниць бренду — Емілі Ратаковскі та Сьюкі Вотерхаус.

У Емілі Ратаковські є український одяг
Емілі Ратаковскі. Фото з Instagram

Це одяг, який зігріває не тільки тіло, але й серце.

Раніше ми писали про те, який верхній одяг обрали собі на зиму українські зірки.

Також ми повідомляли, яка найдорожча річ в гардеробі Полякової.

мода знаменитості зірки стиль 2025 рік

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10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

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