Тренч Burberry — чому він став культовим і який має вигляд сьогодні

Дівчина в тренчі. Фото: Freepik

Кожен великий модний дім має культову річ, яка стала його візитівкою. У Burberry це тренч, що понад сто років залишається символом стилю та практичності.

Детальніше про нього розповіло видання Elle.

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Винахід габардину

Засновник Burberry Томас Бербері створив бренд для тих, хто цінує комфорт і якість. У 1879 році він винайшов габардин — легку, водонепроникну тканину, яка стала проривом у моді. Одяг із габардину швидко здобув популярність, навіть серед полярних дослідників, таких як Руаль Амундсен і Ернест Шеклтон, які хвалили його за надійність у найсуворіших умовах.

Тканина для тренча. Фото: Elle

Успіх габардину привів до замовлення від британської армії — створити плащ для офіцерів. Так народився тренч. Томас використав габардин, додав еполети, D-кільця для спорядження, клапани для захисту від дощу та особливий комір, що прошивався вручну 180 стібками. Спочатку тренчі носили лише офіцери, але згодом їх оцінили й цивільні, адже вони стали символом статусу.

Голлівуд і світова популярність

Уперше тренч Burberry з’явився в кіно у стрічці "Касабланка" 1942 року, а згодом його носили Одрі Хепберн у "Сніданку у Тіффані" та інші кінозірки. Голлівуд зробив тренч культовою річчю для модників усього світу.

"Крамер проти Крамера", 1979 року. Фото: Elle

Сучасний тренч

Сьогодні Burberry пропонує п’ять стилів тренчів, які шиють у Великій Британії. Кожна модель складається з 80 деталей і виготовляється за чотири години. Завдяки дизайнерам, як-от Крістофер Бейлі, тренч отримав нові інтерпретації — від мережива до шкіряних вставок.

Сучасні тренчі. Фото: Elle

Зазначимо, що тренч Burberry носять як члени королівської сім’ї, так і зірки, зберігаючи його статус ікони стилю довгі роки.

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