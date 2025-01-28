Тренч Burberry — чому він став культовим і який має вигляд сьогодні

Тренч, який підкорив Голлівуд і весь світ — феномен Burberry
Кожен великий модний дім має культову річ, яка стала його візитівкою. У Burberry це тренч, що понад сто років залишається символом стилю та практичності.
Детальніше про нього розповіло видання Elle.
Як створювався легендарний тренч
Винахід габардину
Засновник Burberry Томас Бербері створив бренд для тих, хто цінує комфорт і якість. У 1879 році він винайшов габардин — легку, водонепроникну тканину, яка стала проривом у моді. Одяг із габардину швидко здобув популярність, навіть серед полярних дослідників, таких як Руаль Амундсен і Ернест Шеклтон, які хвалили його за надійність у найсуворіших умовах.
Успіх габардину привів до замовлення від британської армії — створити плащ для офіцерів. Так народився тренч. Томас використав габардин, додав еполети, D-кільця для спорядження, клапани для захисту від дощу та особливий комір, що прошивався вручну 180 стібками. Спочатку тренчі носили лише офіцери, але згодом їх оцінили й цивільні, адже вони стали символом статусу.
Голлівуд і світова популярність
Уперше тренч Burberry з’явився в кіно у стрічці "Касабланка" 1942 року, а згодом його носили Одрі Хепберн у "Сніданку у Тіффані" та інші кінозірки. Голлівуд зробив тренч культовою річчю для модників усього світу.
Сучасний тренч
Сьогодні Burberry пропонує п’ять стилів тренчів, які шиють у Великій Британії. Кожна модель складається з 80 деталей і виготовляється за чотири години. Завдяки дизайнерам, як-от Крістофер Бейлі, тренч отримав нові інтерпретації — від мережива до шкіряних вставок.
Зазначимо, що тренч Burberry носять як члени королівської сім’ї, так і зірки, зберігаючи його статус ікони стилю довгі роки.
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